欧洲市场开盘报告:“玩具匣”交易继续

随着价格抑制因素消失，市场走势就像刚刚打开插销的弹力玩具匣。这就是我们所目睹的隔夜亚盘股指情况。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/12/9 18:46:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲股指：

  • 澳大利亚ASX200指数上涨112.3点，涨幅1.54%目前交投于7,426.20
  • 日本日经225指数上涨424.11点，涨幅1.49%；目前交投于28,880.66
  • 香港恒指下跌28.75，跌幅0.12%；目前交投于23,954.91
  • 富时中国A50指数上涨182.67点，涨幅1.16%；目前交投于15,969.88

    英国和欧洲股指期货：

  • 英国富时100指数期货上涨3点，涨幅0.04%，现货市场目前预计开盘价为7,342.90
  • 欧洲Euro STOXX 50指数期货上涨8点，涨幅0.19%，现货市场目前预计开盘价为4,284.20
  • 德国DAX指数期货上涨18点，涨幅0.11%，现货市场目前预计开盘价为15,831.94

    美国股指期货：

  • 道指期货目前上涨492.4点，涨幅1.4%
  • 标普500指数期货目前上涨86.25点，涨幅0.53%
  • 纳斯达克100指数期货目前上涨18.25点，涨幅0.39%

    亚洲股市随市场情绪走高

    当然，欧米克隆新冠变种病毒关切此前曾持续压制价格走势，而现在大量头条消息都暗示一切正常。情绪转好也促使亚洲股市追随美股走高。

    ASX 200指数表现尤为亮眼，开盘时处于低位，现正准备收于当天高点，目前上涨约1.6%。日本股市领涨，日经25指数上涨超过1.9%，中国A50指数上涨约1.1%。受Kaisa未能偿还债务和恒大探入新低的拖累，恒生指数小幅下挫。

    英镑因商品货币承压

    美元指数昨天虚假上破96.43阻力位，收于一条犹疑K线形态。交易员似乎不愿在周五CPI数据揭晓前轻举妄动，而且考虑到市场普遍认为已然火热的通胀还会进一步升温，美元或许面临下行风险。若落实，欧元昨天或已于1.1上方构筑本周低点。

    英镑昨天感受到了商品货币的压力。英镑/澳元昨天触及一周低点，今天进一步走低。英镑/纽元在2个月高点构筑外包线，而英镑/加元则探至11月低点附近初始目标1.6730。我们倾向于进一步做空英镑/加元。

     

    英镑/加元徘徊于11月低点附近

     

    日线图仍处于强劲下行趋势中，昨天升穿1.7100屡次受挫后动能转跌。昨天的看跌K线轻松下破趋势支撑，汇价现正探向低点。我们怀疑若自此反弹，幅度或有限，重回2020年3月低点(1.6551)将是阻力最小的路线。

     

    重点关注加央行利率决议

    这是今年最后一次加央行会议，预计利率维持在0.25%。然而，鉴于经济学家预计2022年将有四次加息，他们也会希望此次会议能一定程度上确认预期。因此，如果央行未及人们希望的那般鹰派，反向交易策略为做空加元，而最大的看涨意外(不过不太可能)将是央行出手加息。英镑/加元在会议开始前处于一个关键支撑，从而为市场交易提供了一个明确关口水平。

     

    FTSE 350指数情况

    富时350指数2021年12月3日收盘情况：4199.99 (1.49%)

  • 293只个股（占比83.48%)上涨，53只个股（占比15.10%)下跌
  • 18只个股升至52周新高，1只跌至新低
  • 55.84%的个股收上其200天均线
  • 76.35%的个股收上其50天均线
  • 17.66%的个股收上其20天均线

    涨幅居前的个股：

  • + 9.26% - Moonpig Group PLC (MOONM.L)
  • + 9.10% - Trustpilot Group PLC (TRST.L)
  • + 8.10% - Network International Holdings PLC (NETW.L)

    跌幅居前的个股:

  • §-2.67% - Baltic Classifieds Group PLC (BCG.L)
  • §-1.94% - B&M European Value Retail SA (BMEB.L)
  • §-1.90% - Domino's Pizza Group PLC (DOM.L)

后市展望 (格林威治时间)

 

 

 

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