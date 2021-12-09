欧洲市场开盘报告:“玩具匣”交易继续

纳斯达克100指数期货目前上涨

18.25

点，涨幅0.39%

亚洲股市随市场情绪走高

当然，欧米克隆新冠变种病毒关切此前曾持续压制价格走势，而现在大量头条消息都暗示一切正常。情绪转好也促使亚洲股市追随美股走高。

ASX 200指数表现尤为亮眼，开盘时处于低位，现正准备收于当天高点，目前上涨约1.6%。日本股市领涨，日经25指数上涨超过1.9%，中国A50指数上涨约1.1%。受Kaisa未能偿还债务和恒大探入新低的拖累，恒生指数小幅下挫。

英镑因商品货币承压

美元指数昨天虚假上破96.43阻力位，收于一条犹疑K线形态。交易员似乎不愿在周五CPI数据揭晓前轻举妄动，而且考虑到市场普遍认为已然火热的通胀还会进一步升温，美元或许面临下行风险。若落实，欧元昨天或已于1.1上方构筑本周低点。

英镑昨天感受到了商品货币的压力。英镑/澳元昨天触及一周低点，今天进一步走低。英镑/纽元在2个月高点构筑外包线，而英镑/加元则探至11月低点附近初始目标1.6730。我们倾向于进一步做空英镑/加元。

英镑/加元徘徊于11月低点附近

日线图仍处于强劲下行趋势中，昨天升穿1.7100屡次受挫后动能转跌。昨天的看跌K线轻松下破趋势支撑，汇价现正探向低点。我们怀疑若自此反弹，幅度或有限，重回2020年3月低点(1.6551)将是阻力最小的路线。

重点关注加央行利率决议

这是今年最后一次加央行会议，预计利率维持在0.25%。然而，鉴于经济学家预计2022年将有四次加息，他们也会希望此次会议能一定程度上确认预期。因此，如果央行未及人们希望的那般鹰派，反向交易策略为做空加元，而最大的看涨意外(不过不太可能)将是央行出手加息。英镑/加元在会议开始前处于一个关键支撑，从而为市场交易提供了一个明确关口水平。

FTSE 350指数情况

富时350指数2021年12月3日收盘情况：4199.99 (1.49%)