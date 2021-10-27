欧洲市场开盘报告： STOXX 50领跑，DAX能否追上

纳斯达克100指数期货目前上涨10.5点，涨幅0.23%

股指

华尔街财报乐观情绪推动日经225指数上涨约1.5%，涨幅居前。因有报道称中国国家副主席刘鹤与美国财政部长耶伦就宏观形势和多边合作问题进行了“务实”的通话，中国股市全线走高。不过，地产股当天表现不佳。

DAX指数昨天收于近7天高点。鉴于其自200天EMA均线强劲反弹，我们仍认为股指终将上破。价格在20天EMA均线和月图支点获撑，能量潮确认价格上扬， A/D线(腾落指数)正在测试8月高点，显示动能增加。

不过，STOXX 50指数近期走势似乎更为强劲，昨日该指数突破看涨旗形。和DAX一样，该指数也自200天指数均线开始强劲反弹，不过不同的是，它实际上并未测试或下破该均线。指数同时升穿一条下降回档线，之后于其上方获撑并构筑旗形。此外，成交量A/D线上周创下历史新高。因此，我们正在等待股指突破昨天高点和月图一号阻力支点，从而带领其继续朝着创纪录高点挺进。

富时350指数的内部情况

富时350指数2021年10月25日收盘情况：4135.35 (0.25%)