欧洲市场开盘报告： STOXX 50领跑，DAX能否追上

Euro Stoxx 50指数昨天突破持续看涨形态，继续跑赢DAX指数，随着多头势能积聚，DAX会追涨吗？
亚洲股指：
- 澳大利亚ASX200指数上涨2.4点，涨幅0.03%%；目前交投于7,443.40
- 日本日经225指数上涨501.58点，涨幅1.75%；目前交投于29,103.14
- 香港恒指下跌115.66点，跌幅0.44%；目前交投于26,016.37
英国和欧洲股指期货：
- 英国富时100指数期货上涨5点，涨幅0.07%，现货市场目前预计开盘价为7,227.82
- 欧洲Euro STOXX 50指数期货上涨3点，涨幅0.07%，现货市场目前预计开盘价为4,191.31
- 德国DAX指数期货上涨39点，涨幅0.25%，现货市场目前预计开盘价为15,638.23
美国股指期货：
- 道指期货目前上涨34.13点，涨幅0. 18%
- 标普500指数期货目前上涨68.75点，涨幅0.44%
- 纳斯达克100指数期货目前上涨10.5点，涨幅0.23%
股指
华尔街财报乐观情绪推动日经225指数上涨约1.5%，涨幅居前。因有报道称中国国家副主席刘鹤与美国财政部长耶伦就宏观形势和多边合作问题进行了“务实”的通话，中国股市全线走高。不过，地产股当天表现不佳。
DAX指数昨天收于近7天高点。鉴于其自200天EMA均线强劲反弹，我们仍认为股指终将上破。价格在20天EMA均线和月图支点获撑，能量潮确认价格上扬， A/D线(腾落指数)正在测试8月高点，显示动能增加。
不过，STOXX 50指数近期走势似乎更为强劲，昨日该指数突破看涨旗形。和DAX一样，该指数也自200天指数均线开始强劲反弹，不过不同的是，它实际上并未测试或下破该均线。指数同时升穿一条下降回档线，之后于其上方获撑并构筑旗形。此外，成交量A/D线上周创下历史新高。因此，我们正在等待股指突破昨天高点和月图一号阻力支点，从而带领其继续朝着创纪录高点挺进。
富时350指数的内部情况
富时350指数2021年10月25日收盘情况：4135.35 (0.25%)
- 173只个股（占比49.29%)上涨，158只个股（占比45.01%)下跌
- 7只个股升至52周新高，3只跌至新低
- 56.7%的个股收上其200天均线
- 52.42%的个股收上其50天均线
- 22.22%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 5.19%-Harbour Energy PLC(HBR.L)
- + 4.57%-Ferrexpo PLC(FXPO.L)
- + 3.69%-Energean PLC(ENOG.L)
跌幅居前的个股:
- §-20.68%-Darktrace PLC(DARK.L)
- §-4.02%-Chrysalis Investments Ltd(CHRY.L)
- §-3.43%-Caledonia Investments PLC(CLDN.L)
外汇:
韩国第三季度经济增长低于预期，报于0.3%，预期0.6%(前值0.8%)，同比增长4%，前值6%，预期4.2%。
澳新银行(ANZ)每周消费者信心报告显示，澳大利亚通胀预期升至7年高点。澳元跟随当地公债收益率走高，目前为亚盘表现最强主要货币，上涨约0.23%，交投于0.7500上方。欧元/澳元触及5月以来最低水平，澳元/日元站上周五高点。澳大利亚CPI数据将于明天美国东部时间11:30出炉。
大宗商品:
在看跌锤子线一开始升穿但最终收于该里程碑水平之下后，85美元价位是西德州原油（WTI）交易员今天的关注焦点。如果我们今天看到油价再度测试昨日高点受挫，或进一步暗示油价面临回调。不过，随着需求上升和石油供应减少，空头或很难大幅压低油价，即便当前油价涨势已持续很长一段时间。基本上,交易员需随机应变。
布兰特原油收于3年高点，其涨势看起来更具说服力，但多头需要拿下86.70才能继续推高。
后市展望 (BST时间)
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