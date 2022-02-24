欧洲市场开盘报告：俄乌紧张局势缓解，期货指向上行

法国总统马克龙似乎已于幕后为拜登和普京峰会牵线搭桥。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2022/2/24 16:51:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲股指：

  • 澳大利亚ASX200指数上涨11.9点，涨幅0.16%；目前交投于7,233.60
  • 日本日经225指数下跌188.3点，跌幅0.69%；目前交投于26,933.77
  • 香港恒指下跌175.73点，跌幅0.72%；目前交投于24,151.98
  • 富时中国A50指数下跌132.89点，跌幅0.87%；目前交投于15,059.77

    英国和欧洲股指期货：

  • 英国富时100指数期货下上涨16点，涨幅0.21%，现货市场目前预计开盘价为7,529.62
  • 欧洲Euro STOXX 50指数期货上涨17.5点，涨幅0.43%，现货市场目前预计开盘价为4,091.78
  • 德国DAX指数期货上涨76点，涨幅0.51%，现货市场目前预计开盘价为15,118.51

    美国股指期货：

  • 道指期货目前上涨171点，涨幅0.5%
  • 标普500指数期货目前上涨63点，涨幅0.45%
  • 纳斯达克100指数期货目前上涨24.5点，涨幅0.56%

    据报道，美国和俄罗斯已“原则上”同意这次由马克龙牵头的峰会。上周末，马克龙与普京和拜登分别进行了两次和一次会谈以敲定旨在“讨论欧洲安全和战略稳定”的协议。该消息提振亚洲市场早盘情绪，美国和欧洲期货市场交投走高，不过值得注意的是，美国股市今天因公共假日休市。

    FTSE 350指数内部情况

    富时350指数2022年２月18日收盘情况：4222.78 (-0.32%)

  • 91只个股（占比26.00%)上涨，250只个股（占比71.43%)下跌
  • 31.43%的个股收上其200天均线
  • 91.71%的个股收上其50天均线
  • 16.57%的个股收上其20天均线

    涨幅居前的个股：

  • + 3.80% - Standard Chartered PLC (STAN.L)
  • + 2.99% - Endeavour Mining PLC (EDV.L)
  • + 2.34% - C&C Group PLC (GCC.L)

    跌幅居前的个股:

  • §-7.24% - EVRAZ plc (EVRE.L)
  • §-6.36% - AVEVA Group PLC (AVV.L)
  • §-5.75% - Future PLC (FUTR.L)

PMI初值揭晓前，欧元/日元反弹攻向阻力位

在本周初风险偏好气氛下，日元和美元成为迄今最疲软货币。欧元/日元在虚假下破130.02支撑位后，反弹重回上周低点之上并构筑一条看涨外包线，这也是三K看涨反转的一部分。

 

 

该交叉盘仍处于看跌通道本周枢纽之下，但动能自支撑的转向利好潜在走高。俄罗斯和乌克兰相关头条可能继续牵动市场目光，而欧洲PMI初值也即将出炉，市场涨跌皆有可能。但就目前而言，130.70区域或为交易员的关键水平。

 

黄金徘徊于1900附近

金价于时段较早攻入2021年6月以来最高水平。但风险偏好飙升导致金价回吐涨幅，现探入1890附近。4小时图构筑一条看跌pinbar,看涨趋势可能会反转。

 

但附近存在大量支撑位，包括月图二号阻力枢纽、周图枢纽、前低点和看涨通道。此外，尽管本周开局迎来拜登-普京峰会预期，但形势尚未明朗，黄金显然仍是抵御危机的最佳避险工具。因此，我们预计在情况好转前，黄金将于下跌时迎来买盘。

 

数据展望（格林威治时间）

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

相关主题： 外汇 大宗商品 股指 股票 富时指数 交易观点 黄金

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

黄金预测：金属下跌但前景乐观
Fawad Razaqzada
五月 24, 2023 08:23 上午
    挪威央行对加息踩下刹车
    一月 26, 2023 03:18 上午
      英镑/美元再次跌破1.20
      Fawad Razaqzada
      十二月 20, 2022 04:48 上午
        英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
        Fawad Razaqzada
        十二月 13, 2022 03:48 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。