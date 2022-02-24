欧洲市场开盘报告：俄乌紧张局势缓解，期货指向上行

亚洲股指：

澳大利亚ASX200指数上涨11.9点，涨幅0.16%；目前交投于7,233.60

日本日经225指数下跌188.3点，跌幅0.69%；目前交投于26,933.77

香港恒指下跌175.73点，跌幅0.72%；目前交投于24,151.98

富时中国A50指数下跌132.89点，跌幅0.87%；目前交投于15,059.77 英国和欧洲股指期货：

英国富时100指数期货下上涨16点，涨幅0. 21 % ，现货市场目前预计开盘价为 7,529.62

欧洲Euro STOXX 50指数期货上涨17.5点，涨幅 0.43 % ，现货市场目前预计开盘价为 4,091.78

德国DAX指数期货上涨76点，涨幅0.51%，现货市场目前预计开盘价为 15,118.51 美国股指期货：

道指期货目前上涨171点，涨幅0.5%

标普500指数期货目前上涨63点，涨幅0.45%

纳斯达克100指数期货目前上涨24.5点，涨幅0.56% 据报道，美国和俄罗斯已“原则上”同意这次由马克龙牵头的峰会。上周末，马克龙与普京和拜登分别进行了两次和一次会谈以敲定旨在“讨论欧洲安全和战略稳定”的协议。该消息提振亚洲市场早盘情绪，美国和欧洲期货市场交投走高，不过值得注意的是，美国股市今天因公共假日休市。 FTSE 350指数内部情况 富时350指数2022年２月18日收盘情况：4222.78 (-0.32%)

91 只个股（占比 26.00%) 上涨， 250 只个股（占比 71.43%) 下跌

31.43% 的个股收上其200天均线

91.71% 的个股收上其50天均线

16.57% 的个股收上其20天均线 涨幅居前的个股：

+ 3.80% - Standard Chartered PLC (STAN.L)

+ 2.99% - Endeavour Mining PLC (EDV.L)

+ 2.34% - C&C Group PLC (GCC.L) 跌幅居前的个股:

§ -7.24% - EVRAZ plc (EVRE.L)

§ -6.36% - AVEVA Group PLC (AVV.L)

§ -5.75% - Future PLC (FUTR.L)

PMI初值揭晓前，欧元/日元反弹攻向阻力位

在本周初风险偏好气氛下，日元和美元成为迄今最疲软货币。欧元/日元在虚假下破130.02支撑位后，反弹重回上周低点之上并构筑一条看涨外包线，这也是三K看涨反转的一部分。

该交叉盘仍处于看跌通道本周枢纽之下，但动能自支撑的转向利好潜在走高。俄罗斯和乌克兰相关头条可能继续牵动市场目光，而欧洲PMI初值也即将出炉，市场涨跌皆有可能。但就目前而言，130.70区域或为交易员的关键水平。

黄金徘徊于1900附近

金价于时段较早攻入2021年6月以来最高水平。但风险偏好飙升导致金价回吐涨幅，现探入1890附近。4小时图构筑一条看跌pinbar,看涨趋势可能会反转。

但附近存在大量支撑位，包括月图二号阻力枢纽、周图枢纽、前低点和看涨通道。此外，尽管本周开局迎来拜登-普京峰会预期，但形势尚未明朗，黄金显然仍是抵御危机的最佳避险工具。因此，我们预计在情况好转前，黄金将于下跌时迎来买盘。

数据展望（格林威治时间）

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易