欧洲市场开盘:富时指数升至疫情后高点，油价重大逆转?

富时指数昨天稳健收盘，长期反转形态继续有效，而在强劲的通胀数据公布后，油价于关键阻力位大幅转跌。

亚洲股指：

澳大利亚ASX200指数下跌 39 点， 跌幅 0.53% ； 目前交投于 7,384.90

日本日经225指数下跌 156.95 点，跌幅0.55%； 目前交投于29,125.11

香港恒指下跌 34.31 点 ，跌幅 0.14 % ；目前交投于 24,961.83

富时中国A50指数下跌146.11点，跌幅 0.95 %, 目前交投于 15,505.21 英国和欧洲股指期货：

英国富时100指数期货上涨3点，涨幅0.04%，现货市场目前预计开盘价为 7,343.15

欧洲Euro STOXX 50指数期货下跌15.5点，跌幅 0.36 % ，现货市场目前预计开盘价为 4,333.32

德国DAX指数期货下跌39点，跌幅0.24%，现货市场目前预计开盘价为 16,028.83 美国股指期货：

道指期货目前下跌 112.24 点，跌幅 0.31%

标普500指数期货目前上涨26.5点，涨幅0.17%

纳斯达克100指数期货目前上涨4.5点，涨幅0.1% 股指 美国证券交易委员会(SEC)一份文件证实，埃隆·马斯克出售了他所持特斯拉股份的10%，总计约11亿美元。但该文件还显示，出售始于9月，也就是他在Twitter启动投票之前。那么，Fintwit是应该将其出售作为一种预测行为，还是让他遵守(非约束性的)Twitter协议，根据民意调查再度出售10%股票?我们猜是前者。 随着投资者消化此前心存担忧的强劲通胀数据，亚洲市场涨跌互现。富时中国A50指数表现最好，上涨约1%，日经指数上涨约0.6%。但ASX 200指数探入7400下方，填平我们开盘前指出的流动性缺口。 富时 期货开盘相对持平，现货指数将开于昨天高点附近。随着英镑大跌，指数在看涨吞没K线的带动下自2020年2月以来首次收上7300。需关注第三季度GDP和生产产出等数据流以及我们过渡旗形目标附近的阻力群。 富时350指数的内部情况

富时350指数2021年11月10日收盘情况：4206.3 (0.91%)

216 只个股（占比 61.54%) 上涨， 120 只个股（占比 34.19%) 下跌

12 只个股升至52周新高，2只跌至新低

62.39% 的个股收上其200天均线

58.69% 的个股收上其50天均线

21.08% 的个股收上其20天均线 涨幅居前的个股：

+ 16.48%-Marks and Spencer Group PLC(MKS.L)

+ 15.14%-ITV PLC(ITV.L)

+ 7.46%-Petropavlovsk PLC(POG.L) 跌幅居前的个股:

§ -7.24%-J D Wetherspoon PLC(JDW.L)

§ -5.76%-Indivior PLC(INDV.L)

§ -4.14%-Watches of Switzerland Group PLC(WOSG.L)

外汇:

英国数据流将于07:00启动，预计第三季度GDP初值将自环比5.5%下滑至2.5%左右。虽然这个数据很重要，的时效性已经相当滞后。因此，交易员将通过同时发布的建筑、工业和制造业产出等同期指标就其进行评估。但企业投资在GDP中所占比例是一个前瞻性数据，所以如果这部分和其他数据一道走高，则构筑一个不错的信号，甚至有望略微支撑英镑。不过鉴于脱欧问题继续给英国(可能还有英央行前景)蒙上阴影，因一系列数据走弱引发的市场走势或要更为显著。

墨西哥银行也将在19:00宣布利率决定。在央行上次会议加息0.25%后，利率现落在4.75%，副行长表示加息周期还未结束，可能还会有1到2次加息。

大宗商品：

油价昨天也未能幸免于通胀走强带来的冲击。在触及85美元目标位后，西德州中质原油（WTI）日线图构筑大型看跌吞没K线。盘中动能推动价格下破看涨通道，价格现守在81.00美元略上方。

我们今天保持看跌偏见，并倾向油价将在82.37- 82.60区域下方盘中反弹。值得注意的是，月图枢纽在81美元附近，因此，从风险回报角度来看，空头可能会在进入高点时入场推低或等待价格探入新低。由于熊旗已于小时图成形，我们或看到价格直接下破并探向80美元，若跌穿79.42，下看78.25低点/日图二号支撑枢纽。

布伦特原油期货未能攻上2018年高点，但至少达成了我们初始目标85.30，之后回吐部分涨幅。但隔夜，布伦特与WTI的价差缩窄后下跌2个百分点，目前交投于82.50美元附近。

后市展望 (格林威治时间)

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