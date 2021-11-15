欧洲市场开盘:富时指数升至疫情后高点，油价重大逆转?

富时指数昨天稳健收盘，长期反转形态继续有效，而在强劲的通胀数据公布后，油价于关键阻力位大幅转跌。
亚洲股指：
- 澳大利亚ASX200指数下跌39点，跌幅0.53%；目前交投于7,384.90
- 日本日经225指数下跌156.95点，跌幅0.55%；目前交投于29,125.11
- 香港恒指下跌34.31点，跌幅0.14%；目前交投于24,961.83
- 富时中国A50指数下跌146.11点，跌幅0.95%,目前交投于15,505.21
英国和欧洲股指期货：
- 英国富时100指数期货上涨3点，涨幅0.04%，现货市场目前预计开盘价为7,343.15
- 欧洲Euro STOXX 50指数期货下跌15.5点，跌幅0.36%，现货市场目前预计开盘价为4,333.32
- 德国DAX指数期货下跌39点，跌幅0.24%，现货市场目前预计开盘价为16,028.83
美国股指期货：
- 道指期货目前下跌112.24点，跌幅0.31%
- 标普500指数期货目前上涨26.5点，涨幅0.17%
- 纳斯达克100指数期货目前上涨4.5点，涨幅0.1%
股指
美国证券交易委员会(SEC)一份文件证实，埃隆·马斯克出售了他所持特斯拉股份的10%，总计约11亿美元。但该文件还显示，出售始于9月，也就是他在Twitter启动投票之前。那么，Fintwit是应该将其出售作为一种预测行为，还是让他遵守(非约束性的)Twitter协议，根据民意调查再度出售10%股票?我们猜是前者。
随着投资者消化此前心存担忧的强劲通胀数据，亚洲市场涨跌互现。富时中国A50指数表现最好，上涨约1%，日经指数上涨约0.6%。但ASX 200指数探入7400下方，填平我们开盘前指出的流动性缺口。
富时期货开盘相对持平，现货指数将开于昨天高点附近。随着英镑大跌，指数在看涨吞没K线的带动下自2020年2月以来首次收上7300。需关注第三季度GDP和生产产出等数据流以及我们过渡旗形目标附近的阻力群。
富时350指数的内部情况
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富时350指数2021年11月10日收盘情况：4206.3 (0.91%)
- 216只个股（占比61.54%)上涨，120只个股（占比34.19%)下跌
- 12只个股升至52周新高，2只跌至新低
- 62.39%的个股收上其200天均线
- 58.69%的个股收上其50天均线
- 21.08%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 16.48%-Marks and Spencer Group PLC(MKS.L)
- + 15.14%-ITV PLC(ITV.L)
- + 7.46%-Petropavlovsk PLC(POG.L)
跌幅居前的个股:
- §-7.24%-J D Wetherspoon PLC(JDW.L)
- §-5.76%-Indivior PLC(INDV.L)
- §-4.14%-Watches of Switzerland Group PLC(WOSG.L)
外汇:
英国数据流将于07:00启动，预计第三季度GDP初值将自环比5.5%下滑至2.5%左右。虽然这个数据很重要，的时效性已经相当滞后。因此，交易员将通过同时发布的建筑、工业和制造业产出等同期指标就其进行评估。但企业投资在GDP中所占比例是一个前瞻性数据，所以如果这部分和其他数据一道走高，则构筑一个不错的信号，甚至有望略微支撑英镑。不过鉴于脱欧问题继续给英国(可能还有英央行前景)蒙上阴影，因一系列数据走弱引发的市场走势或要更为显著。
墨西哥银行也将在19:00宣布利率决定。在央行上次会议加息0.25%后，利率现落在4.75%，副行长表示加息周期还未结束，可能还会有1到2次加息。
大宗商品：
油价昨天也未能幸免于通胀走强带来的冲击。在触及85美元目标位后，西德州中质原油（WTI）日线图构筑大型看跌吞没K线。盘中动能推动价格下破看涨通道，价格现守在81.00美元略上方。
我们今天保持看跌偏见，并倾向油价将在82.37- 82.60区域下方盘中反弹。值得注意的是，月图枢纽在81美元附近，因此，从风险回报角度来看，空头可能会在进入高点时入场推低或等待价格探入新低。由于熊旗已于小时图成形，我们或看到价格直接下破并探向80美元，若跌穿79.42，下看78.25低点/日图二号支撑枢纽。
布伦特原油期货未能攻上2018年高点，但至少达成了我们初始目标85.30，之后回吐部分涨幅。但隔夜，布伦特与WTI的价差缩窄后下跌2个百分点，目前交投于82.50美元附近。
后市展望 (格林威治时间)
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