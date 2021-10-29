欧洲市场开盘报告：聚焦欧央行会议和美国GDP

欧洲央行会议及美国第三季度GDP初值稍后将至，留意欧元/美元或有波动。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/10/29 17:24:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

欧洲央行会议及美国第三季度GDP初值稍后将至，留意欧元/美元或有波动。

 

亚洲股指：

  • 澳大利亚ASX200指数下跌24.5点，跌幅0.33%%目前交投于7,424.20
  • 日本日经225指数下跌296.39点，跌幅1.02%；目前交投于28,806.24
  • 香港恒指下跌23.93，跌幅0.09%；目前交投于25,604.81
  • 富时中国A50指数下跌39.24点，跌幅0.25%,目前交投于15,819.07

    英国和欧洲股指期货：

  • 英国富时100指数期货上涨5.5点，涨幅0.08%，现货市场目前预计开盘价为7,258.77
  • 欧洲Euro STOXX 50指数期货下跌0.5点，跌幅0.01%，现货市场目前预计开盘价为4,220.38
  • 德国DAX指数期货下跌2点，跌幅0.01%，现货市场目前预计开盘价为15,703.81

    美国股指期货：

  • 道指期货目前下跌266.19点，跌幅0.74%
  • 标普500指数期货目前上涨33.25点，涨幅0.21%
  • 纳斯达克100指数期货目前上涨8.5点，涨幅0.19%

    股指

    亚洲股市仍面临抛售压力，因公司展望疲弱，日本股市领跌。东证指数(大型股)表现最差，下跌1.2%，中国上证综指跌幅紧随其后。时段较晚评级机构标普(S&P)和惠誉(Fitch)下调房地产开发商佳兆业评级，理由为其资本结构被认为不可持续。

     

    期货市场指向富时100指数开盘持平。在周二突破牛旗后，指数可能尚未扩大涨幅，但四小时图上仍处于上行趋势，支撑位在月图一号阻力枢纽和上周高位。7180上方我们仍看涨。STOXX 50指数和DAX指数情况类似，在周二扩大区间后，两大指数都构筑小型内包线。

     

    富时350指数的内部情况

    富时350指数2021年10月27日收盘情况：4157.02 (-0.33%)

  • 156只个股（占比44.44%)上涨，173只个股（占比49.29%)下跌
  • 10只个股升至52周新高，3只跌至新低
  • 60.68%的个股收上其200天均线
  • 54.99%的个股收上其50天均线
  • 25.07%的个股收上其20天均线

    涨幅居前的个股：

  • + 5.68%-Mitchells & Butlers PLC(MAB.L)
  • + 5.27%-J D Wetherspoon PLC(JDW.L)
  • + 4.52%-FirstGroup PLC(FGP.L)

    跌幅居前的个股:

  • §-5.51%-Admiral Group PLC(ADML.L)
  • §-4.59%-Plus500 Ltd(PLUSP.L)
  • §-4.38%-Network International Holdings PLC(NETW.L)

外汇：

日央行将利率维持在-0.1%，10年期日债收益率维持在10%左右，并继续购买公司债券。CPI增长预期下调。

 

对交易员来说，今天的主要日程为欧洲央行12点45分召开的会议，不过，鉴于央行将在12月会议公布新员工预测，今天会不会有所行动还存在争议。当然，通胀正处于13年来高点，至少预示央行展望面临一些风险。最近几周欧元兑除日元外其他货币均遭遇大举抛售，若央行立场令空头失望，欧元/日元或应声走高。

 

来看看欧元/美元，1.1570上方支撑位不少。自1.1670高点的跌势缺乏可信度，4小时图仍守在周图一号支撑枢纽上方。近期还构筑了小型看涨pinbar,出现低点略微抬高，因此低点附近也存在部分买需。

 

最终，我们需要看到汇价升穿1.1625才能带来后续看涨走势，并确认近期盘整为见底形态，焦点看向1.1670附近高点。但如要更倾向看跌，我们希望汇价下穿1.1570。

 

美国GDP初值也将在英国夏令时13点30分发布，同时揭晓的还有失业金申领数据。鉴于“重新开放”早已不是新鲜话题，且供应链瓶颈依然顽固存在，大多数人预计第三季度增长将会放缓。但如果数据特别疲软，那将在一定程度上削弱复苏势头，不过如果这样的话，我们将对美联储下次会议上宣布缩表存疑。但这可能有助于提振欧元/美元。

 

大宗商品:

价昨天未能实质性推低，不过高位确实出现在昨天视频中提到的日图阻力区附近。随着价格在趋势支撑位上方盘整上扬(还有一些下行空间)却仍构筑高点降底，银价将走向何方还不得而知。

 

黄金隔夜试探趋势阻力，似乎成为金银中相对看涨的一方。波段低点可能已于1780上方构筑，1小时图低点抬高。若今天美元走弱，将助力黄金推高。

 

后市展望 (BST时间)

 

 

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