欧洲市场开盘报告：中国数据良莠不齐，欧元/英镑空头锁定0.8520下方

亚洲股指：
- 澳大利亚ASX200指数上涨22点，涨幅0.3%；目前交投于7,465.00
- 日本日经225指数上涨136.55点，涨幅0.46%；目前交投于29,748.56
- 香港恒指下跌20.63点，跌幅0.08%%；目前交投于25,307.34
- 富时中国A50指数下跌39.36点，跌幅0.25%,目前交投于15,515.80
英国和欧洲股指期货：
- 英国富时100指数期货下跌9.5点，跌幅0.13%，现货市场目前预计开盘价为7,338.41
- 欧洲Euro STOXX 50指数期货下跌6.5点，跌幅0.15%，现货市场目前预计开盘价为4,363.83
- 德国DAX指数期货下跌16点，跌幅0.1%，现货市场目前预计开盘价为16,078.07
美国股指期货：
- 道指期货目前上涨179.11点，涨幅0.5%
- 标普500指数期货目前上涨18点，涨幅0.11%
- 纳斯达克100指数期货目前下跌0.25点，跌幅0.01%
日本GDP不仅是表现不佳，而且令人失望
日本数据至少称得上是表现不佳。虽然预期增长年率收缩约0.8%，但实际的-3%仍让大部分人措手不及。而且，季率不仅完全没有增长，还收缩了0.8%。更令人担忧的是资本支出下降3.8%，创10年来最疲软表现。
日元成为隔夜最弱货币，助力英镑/日元触及3天高点，汇价此前正尝试于9月高点附近见底。美元/日元守住113.78支撑位，日经指数在29700附近买盘难觅。
中国零售额反弹(部分得益于政府)
表面来看，中国的数据总体上还不错。但仍继续显露经济放缓迹象，零售额的意外增长或可归因于政府近期向公民发出的物资储备警告。
消费数据要略微乐观一些，零售销售超过预期。同比增长4.9%，远超3.5%的预测，并高于9月4.4%的增速，不过也许有个因素我们应该考虑到：因能源短缺、极端天气和新冠疫情限制措施，政府在本月早些时候曾敦促公民储备“必需品”。如果每个家庭的储备有一定限度，未来几个月的零售销售可能会逐渐下降。
房价自9月的3.8%降至3.4%，连续第五个月增长放缓。考虑到中国政府打击房地产行业的意图是遏制投机性泡沫，并促进财富更平均分配，房价下降不算意外。
城市投资略低于预期，自前值7.3%降至6.1%。工业生产连续八个月放缓，自11.8%降至10.9%，不过工业产出从3.1%升至3.5%。
美元因债券收益率推低
周五揭晓的疲软美国消费者信心为“通胀是暂时的”阵营点亮一项希望，投资者重返债市，推低收益率。美元也随之下挫。美债收益率隔夜又下跌了8-10个基点，美元指数下挫约0.1%。虽然波幅绝对不算剧烈，但仍足以让一些美元多头了结上周CPI引发反弹带来的获利。
欧元/美元正试图自上周低点走高，但仍任重道远。上周高点遭遇200周指数移动均线阻力位，我们怀疑交易员可能尝试在小幅反弹中出场(卖出)以追随本周首选看跌趋势。若汇价探向1.1500，可能会引发该行情，除非有新的催化剂促使投资者买入欧元，而非锁定美元获利。
欧元/英镑空头准备下破0.8520
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在欧盟表示愿意就北岛问题寻求切实可行的解决方案后，英镑处境有所改善。英镑/美元收复周四大部失地，并在隔夜试图升穿3日高点。周五，欧元/英镑承压下挫约0.35%，重新测试(并可能跌破)0.8500的可能性升温。
欧元/英镑在0.8520和0.8536之间盘整，任何反向的突破都可能标志着下步走势路径。上周我们看到汇价突破上升通道，若下穿0.8520也将令趋势支撑失效，聚焦0.8500。注意该区域的50%回档水平，所以我们预计此处一开始将作为支撑守住。
由于今天经济日程清淡，可能需要等待明天欧洲GDP初值及英国CPI报告来带动欧元/英镑波动性上升。
富时100指数乌云密布
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周五，富时100指数一度交投于7400上方，随后以0.5%跌幅回吐周四大部涨幅。疫情后高点一线也因此构筑乌云反转形态。鉴于近期强劲表现，或许富时指数是时候回调了。7330高点或为今天的关键，并可帮助交易员创建日内看法。若守住，可能吸引低吸买盘回场，若告破，或带动新一轮推低。
富时350指数2021年11月12日收盘情况：4213.89 (-0.49%)
- 164只个股（占比46.72%)上涨，173只个股（占比49.29%)下跌
- 33只个股升至52周新高，2只跌至新低
- 61.82%的个股收上其200天均线
- 63.53%的个股收上其50天均线
- 25.64%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 12.00%-Jtc PLC(JTC.L)
- + 6.62%-Helios Towers PLC(HTWS.L)
- + 5.12%-Oxford Instruments PLC(OXIG.L)
跌幅居前的个股:
- §-6.81%-AstraZeneca PLC(AZN.L)
- §-6.13%-Molten Ventures PLC(GROW.L)
- §-5.24%-Endeavour Mining PLC(EDV.L)
后市展望 (格林威治时间)
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