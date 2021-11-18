欧洲市场开盘报告：中国数据良莠不齐，欧元/英镑空头锁定0.8520下方

纳斯达克100指数期货目前下跌0.25点，跌幅0.01%

日本GDP不仅是表现不佳，而且令人失望

日本数据至少称得上是表现不佳。虽然预期增长年率收缩约0.8%，但实际的-3%仍让大部分人措手不及。而且，季率不仅完全没有增长，还收缩了0.8%。更令人担忧的是资本支出下降3.8%，创10年来最疲软表现。

日元成为隔夜最弱货币，助力英镑/日元触及3天高点，汇价此前正尝试于9月高点附近见底。美元/日元守住113.78支撑位，日经指数在29700附近买盘难觅。

中国零售额反弹(部分得益于政府)

表面来看，中国的数据总体上还不错。但仍继续显露经济放缓迹象，零售额的意外增长或可归因于政府近期向公民发出的物资储备警告。

消费数据要略微乐观一些，零售销售超过预期。同比增长4.9%，远超3.5%的预测，并高于9月4.4%的增速，不过也许有个因素我们应该考虑到：因能源短缺、极端天气和新冠疫情限制措施，政府在本月早些时候曾敦促公民储备“必需品”。如果每个家庭的储备有一定限度，未来几个月的零售销售可能会逐渐下降。

房价自9月的3.8%降至3.4%，连续第五个月增长放缓。考虑到中国政府打击房地产行业的意图是遏制投机性泡沫，并促进财富更平均分配，房价下降不算意外。

城市投资略低于预期，自前值7.3%降至6.1%。工业生产连续八个月放缓，自11.8%降至10.9%，不过工业产出从3.1%升至3.5%。

美元因债券收益率推低

周五揭晓的疲软美国消费者信心为“通胀是暂时的”阵营点亮一项希望，投资者重返债市，推低收益率。美元也随之下挫。美债收益率隔夜又下跌了8-10个基点，美元指数下挫约0.1%。虽然波幅绝对不算剧烈，但仍足以让一些美元多头了结上周CPI引发反弹带来的获利。

欧元/美元正试图自上周低点走高，但仍任重道远。上周高点遭遇200周指数移动均线阻力位，我们怀疑交易员可能尝试在小幅反弹中出场(卖出)以追随本周首选看跌趋势。若汇价探向1.1500，可能会引发该行情，除非有新的催化剂促使投资者买入欧元，而非锁定美元获利。

欧元/英镑空头准备下破0.8520