欧洲市场开盘报告：中国数据良莠不齐，欧元/英镑空头锁定0.8520下方

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/11/18 16:29:00
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Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

亚洲股指：

  • 澳大利亚ASX200指数上涨22点，涨幅0.3%目前交投于7,465.00
  • 日本日经225指数上涨136.55点，涨幅0.46%目前交投于29,748.56
  • 香港恒指下跌20.63，跌幅0.08%%；目前交投于25,307.34
  • 富时中国A50指数下跌39.36点，跌幅0.25%,目前交投于15,515.80

    英国和欧洲股指期货：

  • 英国富时100指数期货下跌9.5点，跌幅0.13%，现货市场目前预计开盘价为7,338.41
  • 欧洲Euro STOXX 50指数期货下跌6.5点，跌幅0.15%，现货市场目前预计开盘价为4,363.83
  • 德国DAX指数期货下跌16点，跌幅0.1%，现货市场目前预计开盘价为16,078.07

    美国股指期货：

  • 道指期货目前上涨179.11点，涨幅0.5%
  • 标普500指数期货目前上涨18点，涨幅0.11%
  • 纳斯达克100指数期货目前下跌0.25点，跌幅0.01%

    日本GDP不仅是表现不佳，而且令人失望

    日本数据至少称得上是表现不佳。虽然预期增长年率收缩约0.8%，但实际的-3%仍让大部分人措手不及。而且，季率不仅完全没有增长，还收缩了0.8%。更令人担忧的是资本支出下降3.8%，创10年来最疲软表现。

    日元成为隔夜最弱货币，助力英镑/日元触及3天高点，汇价此前正尝试于9月高点附近见底。美元/日元守住113.78支撑位，日经指数在29700附近买盘难觅。

    中国零售额反弹(部分得益于政府)

    表面来看，中国的数据总体上还不错。但仍继续显露经济放缓迹象，零售额的意外增长或可归因于政府近期向公民发出的物资储备警告。

    消费数据要略微乐观一些，零售销售超过预期。同比增长4.9%，远超3.5%的预测，并高于9月4.4%的增速，不过也许有个因素我们应该考虑到：因能源短缺、极端天气和新冠疫情限制措施，政府在本月早些时候曾敦促公民储备必需品如果每个家庭的储备有一定限度，未来几个月的零售销售可能会逐渐下降。

    房价自9月的3.8%降至3.4%，连续第五个月增长放缓。考虑到中国政府打击房地产行业的意图是遏制投机性泡沫，并促进财富更平均分配，房价下降不算意外。

    城市投资略低于预期，自前值7.3%降至6.1%。工业生产连续八个月放缓，自11.8%降至10.9%，不过工业产出从3.1%升至3.5%。

    美元因债券收益率推低

    周五揭晓的疲软美国消费者信心为“通胀是暂时的”阵营点亮一项希望，投资者重返债市，推低收益率。美元也随之下挫。美债收益率隔夜又下跌了8-10个基点，美元指数下挫约0.1%。虽然波幅绝对不算剧烈，但仍足以让一些美元多头了结上周CPI引发反弹带来的获利。

    欧元/美元正试图自上周低点走高，但仍任重道远。上周高点遭遇200周指数移动均线阻力位，我们怀疑交易员可能尝试在小幅反弹中出场(卖出)以追随本周首选看跌趋势。若汇价探向1.1500，可能会引发该行情，除非有新的催化剂促使投资者买入欧元，而非锁定美元获利。

    欧元/英镑空头准备下破0.8520

  • 在欧盟表示愿意就北岛问题寻求切实可行的解决方案后，英镑处境有所改善。英镑/美元收复周四大部失地，并在隔夜试图升穿3日高点。周五，欧元/英镑承压下挫约0.35%，重新测试(并可能跌破)0.8500的可能性升温。

     

    欧元/英镑在0.8520和0.8536之间盘整，任何反向的突破都可能标志着下步走势路径。上周我们看到汇价突破上升通道，若下穿0.8520也将令趋势支撑失效，聚焦0.8500。注意该区域的50%回档水平，所以我们预计此处一开始将作为支撑守住。

    由于今天经济日程清淡，可能需要等待明天欧洲GDP初值及英国CPI报告来带动欧元/英镑波动性上升。

    富时100指数乌云密布

  • 周五，富时100指数一度交投于7400上方，随后以0.5%跌幅回吐周四大部涨幅。疫情后高点一线也因此构筑乌云反转形态。鉴于近期强劲表现，或许富时指数是时候回调了。7330高点或为今天的关键，并可帮助交易员创建日内看法。若守住，可能吸引低吸买盘回场，若告破，或带动新一轮推低。

     

    富时350指数2021年11月12日收盘情况：4213.89 (-0.49%)

  • 164只个股（占比46.72%)上涨，173只个股（占比49.29%)下跌
  • 33只个股升至52周新高，2只跌至新低
  • 61.82%的个股收上其200天均线
  • 63.53%的个股收上其50天均线
  • 25.64%的个股收上其20天均线

    涨幅居前的个股：

  • + 12.00%-Jtc PLC(JTC.L)
  • + 6.62%-Helios Towers PLC(HTWS.L)
  • + 5.12%-Oxford Instruments PLC(OXIG.L)

    跌幅居前的个股:

  • §-6.81%-AstraZeneca PLC(AZN.L)
  • §-6.13%-Molten Ventures PLC(GROW.L)
  • §-5.24%-Endeavour Mining PLC(EDV.L)

后市展望 (格林威治时间)

 

 

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