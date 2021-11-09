欧洲市场开盘报告:布伦特有望收复84美元

在沙特阿美上调原油官方售价后，石油价格隔夜上扬，助力布伦特原油价格攻入两天以来高点。
亚洲股指：
- 澳大利亚ASX200指数下跌12点，跌幅0.16%；目前交投于7,444.90
- 日本日经225指数上涨93.43点，涨幅0.31%；目前交投于29,518.80
- 香港恒指下跌141.88点，跌幅0.57%；目前交投于24,728.63
- 富时中国A50指数下跌7.29点，跌幅0.05%,目前交投于15,584.17
英国和欧洲股指期货：
- 英国富时100指数期货下跌1.5点，跌幅0.02%，现货市场目前预计开盘价为7,302.46
- 欧洲Euro STOXX 50指数期货下跌4点，跌幅0.09%，现货市场目前预计开盘价为4,359.04
- 德国DAX指数期货下跌13点，跌幅0.08%，现货市场目前预计开盘价为16,041.36
美国股指期货：
- 道指期货目前上涨203.75点，涨幅0.56%
- 标普500指数期货目前下跌65.75点，跌幅0.4%
- 纳斯达克100指数期货目前下跌10.75点，跌幅0.23%
指数
因投资者在明天美国通胀数据发布前谨慎行事，亚洲股市昨天小幅走低，在我们追踪的所有主要股指中，只有新加坡的STI和中国SSEC指数小幅上涨了0.1%左右。韩国KOSPI 200指数下跌0.7%，恒指下挫约0.6%。期货市场同样小幅走低，预示现货市场开盘走弱。
日央行今天发布观点总结，他们预计经济将在2022年上半年好转，对通胀压力的预期上升。虽然报告中未有涉及，但如果日本首相今年能落实刺激计划预期，则经济有望通过财政政策获撑。虽然央行预期上行，日经指数仍下跌了0.3%。指数上周在月图一号阻力枢纽遇阻，但仍高于选举结束后的开盘价29330。
至于富时350指数上市公司财报，苏格兰抵押投资公司(SMT)和AVI Global公司(AGT)将于开盘前发布业绩。Sirius Real Estate (SRET)和Fidelity Special Values (FSV)财报也将于今天出炉，不过具体时间尚未确定。
富时350指数的内部情况
富时350指数2021年11月5日收盘情况：4194.4 (0.33%)
- 215只个股（占比61.25%)上涨，123只个股（占比35.04%)下跌
- 43只个股升至52周新高，3只跌至新低
- 64.67%的个股收上其200天均线
- 60.68%的个股收上其50天均线
- 23.93%的个股收上其20天均线
涨幅居前的个股：
- + 11.1%-Airtel Africa PLC(AAF.L)
- + 9.96%-SSP Group PLC(SSPG.L)
- + 9.42%-Carnival PLC(CCL.L)
跌幅居前的个股:
- §-5.96%-Baltic Classifieds Group PLC(BCG.L)
- §-3.94%-4imprint Group PLC(FOUR.L)
- §-3.77%-Oxford BioMedica PLC(OXB.L)
外汇:
中国出口从9月的28.1%小幅放缓至27.1%，但高于24.5%预期。国内需求有所增长，进口同比增长20.6%，高于预期的17.6%。人民币隔夜走势基本持平，美元/离岸人民币交投于6.40略下方上周五收盘价附近。
随着交易员继续计入新西兰联储将在本月政策会议加息50个基点的预期，纽元成为隔夜最坚挺货币。日元和瑞郎表现最弱，不过整体波动性仍然低迷。
因为今天无顶级数据发布，而明天又将迎来美国CPI报告，汇市波动性或仍将受限。
英镑/美元周五探入9月30日以来最低水平，不过当天收于9月低点略上方看涨pinbar。美元指数日线图同样构筑看跌pinbar，因此有可能展开反弹。但我们不确定反弹势头究竟能有多少，因此该形态或可为做空构筑阻力，但不足以让动能转向做多。
大宗商品：油价开盘反弹
我们注意到，西德州中质原油(WTI)在79.15附近活跃交易水平获撑后成功反弹重回80美元上方。布伦特原油期货在200均线获撑后也展开类似反弹。该看涨K线形态正在高成交量背景下加速远离均线，价格开盘猛涨，突破小时图盘整区间。
我们怀疑ABC三浪调整结束于80.30位置，所以现在可能处在反弹初期阶段。我们今天在82.50上方保持看涨，希望价格能回弹至83.13。下个主要阻力位在85.30高点和月图一号阻力枢纽附近。只有升穿50均线才能延续反弹势头。
后市展望 (格林威治时间)
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