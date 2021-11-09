欧洲市场开盘报告:布伦特有望收复84美元

纳斯达克100指数期货目前下跌10.75点，跌幅0.23%

指数

因投资者在明天美国通胀数据发布前谨慎行事，亚洲股市昨天小幅走低，在我们追踪的所有主要股指中，只有新加坡的STI和中国SSEC指数小幅上涨了0.1%左右。韩国KOSPI 200指数下跌0.7%，恒指下挫约0.6%。期货市场同样小幅走低，预示现货市场开盘走弱。

日央行今天发布观点总结，他们预计经济将在2022年上半年好转，对通胀压力的预期上升。虽然报告中未有涉及，但如果日本首相今年能落实刺激计划预期，则经济有望通过财政政策获撑。虽然央行预期上行，日经指数仍下跌了0.3%。指数上周在月图一号阻力枢纽遇阻，但仍高于选举结束后的开盘价29330。

至于富时350指数上市公司财报，苏格兰抵押投资公司(SMT)和AVI Global公司(AGT)将于开盘前发布业绩。Sirius Real Estate (SRET)和Fidelity Special Values (FSV)财报也将于今天出炉，不过具体时间尚未确定。

富时350指数的内部情况

富时350指数2021年11月5日收盘情况：4194.4 (0.33%)