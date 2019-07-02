美国可能对欧洲产品广泛征税，欧洲股市下跌

大多数欧洲股指下跌，原因是美国正寻求对包括化学品、金属、威士忌和奶酪在内的欧洲产品广泛征收关税。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2019/7/2 15:32:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

大多数欧洲股指下跌，原因是美国正寻求对包括化学品、金属、威士忌和奶酪在内的欧洲产品广泛征收关税。是否征收要看世贸组织对欧洲补贴飞机企业空客案的裁决，并且有可能对年贸易额达到40亿美元的产品产生影响。

本就遭到美-中贸易战与美国对德国汽车制造商征收关税冲击的DAX，在早盘下跌0.15%。但FTSE表现稍好，受到英镑下跌助涨大型出口商股的推动上涨0.18%。

Johnson强硬措词推低英镑

由于Boris Johnson的竞选经理在展示其未来与欧盟对话的计划中使用了很多的强硬用词，英镑兑美元下跌0.13%。Johnson向欧盟传递的信息是，欧盟可以接受他的新自由贸易协议，要么英国将无协议退出欧盟。

这样的基调主要是为了吸引大众对这个保守党党首候选人的支持，但将对视无协议脱欧为最坏结果的商界造成不良后果。

由于OPEC维也纳会议还在进行中，油价波动区间远低于前几个交易日。投资者非常期待OPEC成员国可以将当前减产时间延长半年，以努力抵消由美-中贸易战造成的需求萎缩的影响。

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