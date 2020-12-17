欧洲市场开盘：英国脱欧及疫苗希望推高指数

英国脱欧谈判进展及欧盟将在今年年底前开始接种疫苗的预期，推动欧洲股指今天上午走高。

Josh Warner
作者： 市场分析师
2020/12/17 14:48:00
Josh Warner
作者： 市场分析师
  • 随着英国脱欧协议希望升温，加之市场为欧盟年底前开始首支新冠疫苗接种做好准备，欧洲股指今天上午开盘走高。
  • 英央行今天成为市场关注焦点，预计央行将保持利率和货币政策不变。
  • 外汇方面，英镑和欧元兑美元双双攻入2018年初以来最高水平。
  • 大宗商品方面，由于美元走软及美国库存降幅超预期，油价触及9个月高位。

尽管英镑走强，富时100指数仍走高

在昨天收于6574.3后，英国富时100指数周四晨间开盘上涨0.1%，报6583.0，无视了英镑走强对该以海外收入为主企业指数的影响。

欧洲指数：DAX指数将以2月以来最高水平开盘

欧洲斯托克指数开盘将自周三收盘时的3548.2上涨0.1%至3552.5。

德国DAX指数开盘上涨0.1%，报13604.8，高于昨日收盘水平13586.0。指数即将收复今年因疫情带来的全部失地，预计将创下2月底以来最高开盘水平。

与此同时，预计法国CAC 40指数开盘上涨0.3%至5563.0，高于昨日开盘水平5544.8。

本周将达成脱欧协议吗?

英国脱欧仍在缓缓推进，但近几天来，有关协议很快就可达成的信心有所增强。预计如果达成贸易协议,英国议员下周将自圣诞假期中被召回并就协议展开审查。英国首相鲍里斯·约翰逊表示，达成协议的“所有希望和机会”都存在。与此同时，欧盟委员会主席乌萨拉·冯·德莱恩表示，双方正朝着达成协议的方向前进，尽管进展不大。

在三个主要谈判症结上似乎取得了一些进展，冯德莱恩表示，有关维持公平竞争环境和履约管理的问题“基本得到了解决”。这让渔业成为争议的焦点，法国带头呼吁欧盟保留12月31日之后对英国捕鱼水域的权利。

英美正就小型贸易协议进行谈判

英国广播公司援引特朗普总统高级贸易顾问罗伯特·莱特希泽的话说，英美两国正在寻求签署一项旨在降低两国贸易关税的小型贸易协议。英国最近宣布，将暂停征收空客(Airbus)和波音(Boeing)飞机补贴争端中，欧盟对美国飞机零部件规定的报复性关税，但莱特希泽表示，英国需要采取更多措施来确保协议达成。

英央行预计将保持政策不变

英央行货币政策委员会将召开会议，发布2020年最后一份议息决议。市场普遍预计，在11月扩大量化宽松(QE)计划后，委员会将保持政策稳定。利率和货币政策预计将保持不变，市场将聚焦央行明年可能采取的措施。英国脱欧问题仍未解决，英国2021年的经济命运仍阴云密布，这也意味着央行在制定政策时面临了很大不确定性。

City Index分析师Fiona Cincotta在其文章中讨论了英央行会议预期，正在进行的脱欧谈判将对会议产生何种影响，以及英镑/美元今天将有何反应。

德国将于1227日开始接种疫苗

据柏林市政府消息，德国计划从12月27日开始接种辉瑞和BioNTech联合开发的疫苗。欧盟成员国仍在等待欧洲药品管理局(EMA)的疫苗审批决定，德国一直在牵头推动监管机构迅速采取行动。在本周初将日期提前后，EMA计划于12月21日就疫苗做出决定，德国的声明表明，毫无疑问，EMA将给疫苗放行。

诺华制药将以7.7亿美元的价格收购Cadent

瑞士制药巨头诺华制药(Novartis)表示，已同意以高达7.7亿美元的价格收购美国神经科学公司Cadent。前期付款2.1亿美元，里程碑付款5.6亿美元。

力拓首席财务官Stausholm将升任首席执行官

矿业巨头力拓(Rio Tinto)表示，将任命首席财务官Jokob Stausholm自2021年初开始担任该公司的新首席执行官。

TalkTalk建议收购要约

在Sky News周一报道了一宗11亿英镑交易后，TalkTalk今天建议将该公司由Toscafund Asset Management私有化。TalkTalk还公布了上半年数据，营收自7.92亿英镑降至7.4亿英镑，税前亏损也因此从上年同期的100万英镑扩大至300万英镑。公司未支付股息，但表示，将根据交易进展情况重新考虑中期派息。该公司还表示，首席财务官Kate Ferry将辞职，接任者为Phil Eayres。

Serco预计2020年营收增长19%

Serco表示，预计2020年全年营收将增长19%至39亿英镑，有机增长率为16%。潜在交易利润将增长35%，达到1.6亿至1.65亿英镑左右。Serco表示，预计2021年营收和潜在交易利润都将 “小幅上涨”。该公司还宣布，首席财务官Angus Cockburn将于2021年4月退休，接替他的是Nigel Crossley。Serco还签署了一份价值2.5亿英镑的澳大利亚监狱服务合同。

Avon Rubber因合同延期受创

Avon Rubber公司表示，因产品在测试过程中未达到标准，美国国防部防弹衣合同已被推迟。该公司原来希望在2021财年上半年签署这项协议，但现在表示要到2022年上半年才会签署。Avon Rubber表示，自本月早些时候公布年度财报以来，公司的交易情况一直都符合预期。该公司还表示，已收到北约3300万美元合同下的首批订单。

外汇：美元兑英镑和欧元探入新低

英镑和欧元兑美元双双继续上扬，触及两年半以来最高水平。

英镑/美元今早上涨0.3%至1.35532，创2018年5月以来最高水平，昨日收于1.35093。

欧元/美元自周三收盘价1.21996上涨0.8%至1.22296，创2018年4月以来最高水平。

同时，欧元/英镑报0.90233，略低于周三收盘价0.90306。

根据路透社的数据，外汇市场今天上午交易中最剧烈波动如下：

货币对

最新价格

% 涨跌幅

英镑/美元

139.99

0.23%

美元/日元

103.27

-0.21%

美元/印度卢比

73.434

-0.19%

美元/卢布

72.9965

-0.17%

欧元/日元

126.3

0.11%

大宗商品：油价触及9个月高点

油价持续走高，自2月份疫情开始打压需求，导致油市暴跌以，布伦特原油价格首次突破51美元大关。推动此轮走高的因素为美国原油库存低于预期及美元下跌。美元走软通常会提振以美元计价的大宗商品。

布伦特原油今早交投于51.60美元，较周三收盘价51.07美元上涨了1%，而西德州原油(WTI)现落在48.54美元，较48.01美元的收盘价上涨了1.1%。

黄金交投于每盎司1870美元，较昨天收盘价1864美元上涨0.3%。

经济日历上的市场影响型事件(格林威治时间)

瑞士国家银行将于8点30分发布议息决议，然后9点举行新闻发布会。10点，欧元区将发布CPI数据。

主要事件将于12点开始，届时英银行预计将维持利率不变。

今天下午13点30分，重点关注美国新屋开工、建筑许可和失业救济申领数据。

然后是21点45分的澳大利亚贸易帐及23点30分的日本CPI数据。

通过我们的经济日历，了解今天完整的数据和事件日程，并通过最新市场新闻和分析随时把脉市场动态。



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