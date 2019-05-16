欧洲股市一览：美国政府华为禁令，但沃尔玛表现亮眼





股市概览 [截至16/5/2019 3:11 PM]





• 华盛顿确认对华为及70家关联企业列入贸易黑名单，此举不可避免地加剧了美国与北京方面的贸易争端。与此同时，华为财报表现日益强劲，而且逢低买入迹象也成为影响全球股市的重要因素。• 尽管白宫方面先声夺人，但市场开局表现积极。此外还有其他迹象显示，高风险市场可能很快就会自上月疲态中重振旗鼓。我们看到的指标有技术性也有结构性的，比如摩根大通资金管理调查显示，避险资产或很快面临获利了结。• 房屋开工和许可数据反弹,初请失业金人数守于低位附近，区域性美国制造业指数再度振奋人心，风险偏好也因此进一步升温。

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• 但中国关税主题在其他方面一直有所体现。博柏利(Burberry)股价遭遇欧洲大盘股中最大跌幅，由于其对中国和亚太地区的依赖拖累营收，该公司此前发布财报业绩平平。• 沃尔玛（Walmart）重点关注关税问题，警告称“关税提高会导致价格上涨”。不过该股上涨了3%。与周三的梅西百货(Macy 's)一样，沃尔玛也支持传统零售商可能正在复苏的观点。这家全球最大实体零售商连续第19个季度实现同店销售额增长。

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BMO:开盘前 AMC:收盘后 NTS: 未确定具体时间

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