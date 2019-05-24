欧洲股市一览：特朗普态度软化与梅相辞职为股市注入反弹动能

股市截至下午2:05的概览
- 美国总统在伤痕累累的本周即将结束时发表了一些令人欣慰的话，加上梅相辞职令欧洲市场长长舒了一口气，这两个关键因素鼓励买盘重返全球市场。
- 这样的情绪似乎弥漫整个金融市场：伦敦铜价在下跌5天后上涨，并且投资者似乎也愿意松开紧抓住避险的美债的手，使得10年期殖利率自2年低点上涨至2.33%。
- 美元走稳，同时新兴市场货币同样从抛压中喘口气。
- 欧洲股指与美国股指期货似乎同样吸收了中国国务院总理李克强暗示将要推出更多财政刺激政策的评论。
- 由于大西洋两岸周一双双休市，经济日历本身或足以一定程度拖累本周五收盘前的反弹。在当前地缘政治气候下，少有理由暴露在周二开盘时潜在的缺口风险下。
企业新闻
- 美国总统暗示目前遭禁的华为可能纳入随后的美-中贸易协议讨论话题中，这掀起欧洲科技股的新一轮逢低买入盘 – 倾向于买入半导体与硬件股。
- 但依赖于中国的矿业股与航空航天集团等广泛工业股表现出众，使得STOXX下的这两个板块上涨1%。
- 能源股同样受到关注，因为美国西得州原油与全球基准布伦特原油涨逾1%。这不仅关乎对世界需求前景可能如何被成长抑制的评估，也关乎周四小规模供应冲击后反弹的自然倾向。
- J.C. Penney的扭亏为盈举措收效甚微，其股价走势与美国大型零售商最近的趋势背道而驰。惠普由于收入与利润双双超过预期，股价的表现较好，上涨了3%。
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