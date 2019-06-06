欧洲股市一览：贸易局势依然紧张；欧洲央行没那么温和

股市截至下午3:40的概览
- 市场情绪正在变动中，部分是因为欧洲股市正在试图判定欧洲央行给了多少投资者想要的，又有多少没有满足投资者的需求
- 一方面，欧洲央行新贷款计划将给出非常慷慨条件的期待没有得到完全满足。欧洲央行针对银行业的最佳TLTRO III协议，设置利率为负值。在这样的条件下，借款人其实还可以得到利息。但这个利率比“普通”存款利率高出10个基点，所以该方案被视为没那么激进
- 下图为欧洲央行政策声明的关键点
- 欧洲股市受上述声明的影响一开始自最高点回落，但欧元在摸至7周高点后守住阵地
- 欧洲央行行长在新闻发布会上指出，没有倾向于加息；如果有需要，有充足的量化宽松的空间。这些评论似乎安抚了股市，而欧元最终有所回落
- 贸易紧张关系仍是美国股市面临的主要利空因素：美国总统呼吁墨西哥 “加快步伐”。对于这样的呼吁，可以有多种解读。双方似乎都没有排除达成有条件协议的可能性。但针对墨西哥征收关税的最后期限，即下周一正在快速逼近，市场紧张情绪毕现
- 华尔街交投于日内低点附近，其中标普500指数与道指涨跌不定。墨西哥的S&P BMV下跌近1%
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