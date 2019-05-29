欧洲股市一览：避险情绪高涨

欧洲股市正在挑战3月低点，广泛的STOXX股指跌幅高达1.5%

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2019/5/29 19:14:00
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股市截至下午2:06的概览

  • 欧洲股市正在挑战3月低点，广泛的STOXX股指跌幅高达1.5%
  • 请阅读City Index亚洲首席技术策略师Kelvin Wong有关“应当关注稀土股”的文章。
  • 投资者不愿冒任何风险，表明现在的实际风险厌恶情绪相比年初达到更高的水平
  • 美国各大股指的技术图表同样令投资者惴惴不安。由于标普500迷你期货不久前下跌0.1%，报在2785，标普500指数将要开在心理价位2800下方。3月底以来，该位不断扮演支撑位的角色
  • 如果失守关键价位并逼近广受关注的200天均线所在的2775附近，可能令市场提心吊胆、波动性剧增

企业新闻

  • 依赖中国的原材料生产商、技术硬件公司等通常拥有复杂全球供应链的公司股票继续承压下挫。STOXX工业板块中的矿业与金属子指标刚下跌2.5%，表现最弱
  • IT指数以2.2%的跌幅紧随其后，其中科技硬件、半导体与软件组件悉数下跌
  • 矿业与金属板块还有另一个拖累因素，即钢铁巨头ArcelorMittal。该公司最多下跌7.3%，今年跌幅达到25%。在匆忙应对全球需求下降与地区性进口的增加之下，该集团将减少欧洲产出。
  • 卫星电视集团ProSiebenSat.1 Media是为数不多的蓝筹股亮点之一。为抵御Netflix的“入侵”，该公司也加入整合行列。西尔维奥·贝卢斯科尼控制的Mediaset已经购买了其近10%的股份
  • 美国消费品股再度成为焦点。Michael Kors的所有者Capri下跌7%，并且Abercrombie & Fitch因季度财报不佳而下挫16%

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