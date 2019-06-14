欧洲股市一览：仍在评估美联储降息前景

股市截至下午3:02的概览
- 周四由油价推动的上涨在周五消失，在有如此多活跃的不确定性的环境中，不适合“恋战”到周末
- 美国政府现在直接点名伊朗为周四在阿曼湾附近的油轮袭击事件负责，这为油价提供上涨动力，能源股因此继续获得提振
- 但在认识到武力冲突风险增加后，投资者也开始面对现实
- 值得注意的是，尽管美国揭晓了系列亮丽的经济数据，欧洲股市基本上还是下跌，并且美国股指低开
- 核心零售销售好于预期，并且前两个月的数值上修，市场可能要重新评估季度增长
- 美国工业产出与工厂产出同样或稳健或好于预期
- 投资者再度小心对待良好经济数据，表明股市仍在着力评估美联储降息的可能性。周五的数据略微降低了降息的可能性
企业新闻
- 欧洲公用事业股周五上涨，投资者无疑跟随风险情绪的变化而变化
- 消费者服务板块的上涨主要由在富时100指数上市的餐饮服务和供应公司Compass Group带动。在同意一笔4.75亿欧元的收购后，该公司股价上涨1%。这笔收购是约20年中最大的一次收购，投资者希望此举可以推动公司实现指数级增长
- 全球芯片板块的下跌一定程度上归咎于Broadcom在周四收盘后下修收入预期。该公司以“地缘政治不确定性导致增长全面放慢”为由，放弃之前利润将增长的预期。Broadcom的股价下跌6.7%
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