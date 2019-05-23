欧洲股市一览：市场继续避险

股市截至下午3:22的概览
- 情况并没有好转，并且美国股市加入全球股市五个时段连跌四个时段的阵营。
- 这几乎就是典型的“避险”行情，其中黄金和日元由于“避险”地位，买需增加。
- 外汇市场的走势进一步证实了上述结论。由于交易员不看好大部分次要货币和许多主要货币的前景（除了日元与港元），美元升值。
- 美国总统与中国国家主席定于6月会晤，在此之前的新闻处于真空状态，这种状态可能被打破也可能不会，但这于事无补。现在还有人认为华为、中兴通讯、中国安防公司海康威视等公司与市场如何看待贸易争端无关吗？
企业新闻
- 特斯拉股价惯性大涨大跌。该公司的股价似乎暂时打破连跌6个时段的走势，缩小今年40%的跌幅。特斯拉成为贸易战在汽车领域中最受伤的公司之一。
- 这家电动车制造商个性鲜明的首席执行官在给员工的电子邮件中说， 公司交车量“很有可能”超过四季度的90,700辆。该公司股价最高下跌3.5%，后在不久前涨逾4%，随后将这个涨幅几乎回吐殆尽。
- 维多利亚的秘密母公司L Brands、百思买（Best Buy）和医疗技术集团美敦力（Medtronic）的股价都在稳健的财报公布后大放异彩。因此目前来说，不可能出现批量抛售。
- 但VIX这个“恐惧指标”还是在15处确认获得稳健的支撑，随后反弹了17%
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四月 27, 2022 07:18 上午