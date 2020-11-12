新冠病例攀升，英国9月GDP增速放缓，欧洲市场承压

欧洲新冠数据继续恶化，这预示着，在任何疫苗广泛投入使用前，仍将经历一个极具挑战的冬天。英国有5万人死于新冠病毒，意大利病例数攀升至100万，成为继法国和西班牙之后第三个超过这一病例数字的欧洲国家。要求意大利全境封锁的呼声日益高涨，而德国总理默克尔警告称，第二波封锁带来的影响可能较第一波更为致命。此外，得以幸免于第一波封锁措施的瑞典正在强制实行部分封锁，以阻止新冠病毒传播。这还只是欧洲的情况。美国每天新增病例超过13万，问题是，美国什么时候会采取新的封锁措施，如果他们会采取的话?
新冠病例攀升及更严格和广泛的封锁限制正在推动避险交易，股票等高风险资产走低，而美元和黄金等避险资产再度受到青睐。
英国GDP反弹幅度创历史新高
英国GDP数据显示，经济在第三季度实现了创纪录复苏，7-9月期间增长15.5%。封锁期间的第二季度GDP创纪录地暴跌19.8%。随着经济重启，企业纷纷开门营业，经济也开始反弹，不过这一数字略低于预期的15.8%。
虽然经济已连续5个月录得令人印象深刻的增速，但仍较2月下跌了8.2%。
9月经济增速放缓
9月GDP增长1.1%，低于8月的2.2%，也低于1.5%的预期。这表明，由于被释放的需求消化，财政大臣的“半价就餐计划”结束，英国经济甚至在“封锁2.0”启动之前就已开始放缓。
在9月创纪录的裁员和经济增长放缓迹象之间，英国经济前景甚至在“封锁2.0”生效前就已显露疲软迹象。随着形势进一步恶化，未来几个月前景堪舆。
数据公布后，英镑/美元仅小幅扩大失地，下跌0.3%。富时期货开盘下跌0.7%。
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