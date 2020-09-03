欧洲股市重点关注服务业报告

欧洲股市重点关注服务业报告

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/9/3 12:51:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
美股隔夜强劲上涨的引领与中国服务业的可持续复苏为欧洲股市高开奠定基础。美股周三摆脱令人失望的ADP私营企业就业报告的影响上涨，创下7月以来最大的单日涨幅。美国股市交投于历史高点附近而政策决策层与各国政府极力缓解数十年最严重衰退的冲击，引起了人们对股市反弹强度的质疑。

中国服务业延续复苏
中国8月财新服务业PMI连续第四个月上涨，报在54。50这一水平是荣枯分水岭。数据显示，招聘人数出现1月以来首度增加，增添了中国经济加速复苏的信号，从而改善人气。

重点围绕着服务业
服务业数据将全线受到密切关注。英国料确认60.1的初值，表明英国主导的经济领域依然强劲。但未来数月随着英国政府继续撤出休假制度并且为了至少覆盖庞大政府支出的一部分而增税，形势可能愈发严峻。
高度依赖旅游的意大利与西班牙的服务业活动在8月这个旅游旺季可能萎缩。由于大多人数仍不敢出门旅行加上西班牙处于隔离名单上，这两个国家的经济复苏可能延后并且相比其它欧洲国家更加缓慢。

欧元扩大下行
在服务业数据发布之前欧元就已承压下挫，兑美元是早盘交易中表现最差的主要货币对。欧元扩大始于周二的、从1.20高位的回撤，原因是欧洲央行的Philip Lane指出，欧元/美元汇率确实重要。他的评级暗指担心欧元的强势。再加上通胀意外转负，欧元此后始终未能企稳。

ISM非制造业指数
美国ISM非制造业报告将备受瞩目，市场将从中寻找美国经济复苏状态的更多线索。预期值为自58.1跌至57，其中就业分项指标将异常引人瞩目，特别是在昨天的ADP就业报告表现弱于预期之后。就业分项指标如果有任何颓势信号，再加上弱于预期的ADP报告，对周五的非农就业报告而言不是好兆头。


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