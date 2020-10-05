特朗普健康状况改善，冒险情绪得以回暖

特朗普健康状况好转，欧洲股市高开。越来越多的猜测认为，特朗普最早于今天出院。我们都知道，市场憎恨不确定性。而最新的消息令总统的健康状况明朗化，从而缓解特朗普确诊以来笼罩着市场的政治不确定性。冒险情绪升温，意味着股市等风险资产在周一早盘得到良好支撑，而美元与黄金等避险资产失宠。

特朗普医疗团队表示，对特朗普病情的治疗感到满意。这一定程度缓解金融市场的压力。在美国大选还有一个月就将召开之际特朗普感染新冠病毒，这给大选平添一份不确定性。目前两位候选人在民调中的表现不分伯仲。而且，特朗普还引发了人们对他是否将接受大选结果的质疑。

围绕着特朗普健康状况的消息今天有望主导市场情绪。如果健康状况出现恶化的迹象，可能拖累冒险情绪，从而推低股市。而他已经出院的消息则可望推动股市扩大上行。

根据众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）的讲话判断，美国推出更多财政刺激政策的可能性增加。这增添市场的乐观情绪。

重点关注服务业PMI数据

今天市场将迎来全球服务业PMI报告。制造业已极大地摆脱了4月的萎缩，而服务业，特别是西班牙与意大利等旅游目的国的服务业，复苏无力。法国与德国9月服务业PMI预览值甚至显示服务业活动重陷萎缩。

英国服务业暂时保持活力。主导的服务业8月活动迅速扩张，读数报在58.1.更近的9月预览值报在55.1，略低于8月峰值但依然非常强劲。如果周四的读数确认预览值55.1，则三季度有望强力扩张。但英国政府最近宣布的收紧封锁，包括宵禁与新的社交距离措施，有可能挫伤信心，进而推低PMI读数。

脱欧谈判继续

脱欧的乐观情绪正在给英镑下档提供支撑，并且有望提振由以国内业务为主的上市公司构成的FTSE250指数。上周的对话无功而返，英国首相正与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩（Ursula von der Leyen）会晤，并且似乎已为谈判暂时注入更多的政治动能。英国政府自己敲定的10月15日最后期限日渐逼近，双方的紧迫感越来越强，那可能构成切实敲定贸易协议的关键要素。