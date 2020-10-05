特朗普健康状况改善，冒险情绪得以回暖

特朗普健康状况好转，欧洲股市高开。越来越多的猜测认为，特朗普最早于今天出院

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/10/5 13:44:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

特朗普健康状况好转，欧洲股市高开。越来越多的猜测认为，特朗普最早于今天出院。我们都知道，市场憎恨不确定性。而最新的消息令总统的健康状况明朗化，从而缓解特朗普确诊以来笼罩着市场的政治不确定性。冒险情绪升温，意味着股市等风险资产在周一早盘得到良好支撑，而美元与黄金等避险资产失宠。

特朗普医疗团队表示，对特朗普病情的治疗感到满意。这一定程度缓解金融市场的压力。在美国大选还有一个月就将召开之际特朗普感染新冠病毒，这给大选平添一份不确定性。目前两位候选人在民调中的表现不分伯仲。而且，特朗普还引发了人们对他是否将接受大选结果的质疑。

围绕着特朗普健康状况的消息今天有望主导市场情绪。如果健康状况出现恶化的迹象，可能拖累冒险情绪，从而推低股市。而他已经出院的消息则可望推动股市扩大上行。

根据众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）的讲话判断，美国推出更多财政刺激政策的可能性增加。这增添市场的乐观情绪。

重点关注服务业PMI数据

今天市场将迎来全球服务业PMI报告。制造业已极大地摆脱了4月的萎缩，而服务业，特别是西班牙与意大利等旅游目的国的服务业，复苏无力。法国与德国9月服务业PMI预览值甚至显示服务业活动重陷萎缩。

英国服务业暂时保持活力。主导的服务业8月活动迅速扩张，读数报在58.1.更近的9月预览值报在55.1，略低于8月峰值但依然非常强劲。如果周四的读数确认预览值55.1，则三季度有望强力扩张。但英国政府最近宣布的收紧封锁，包括宵禁与新的社交距离措施，有可能挫伤信心，进而推低PMI读数。

脱欧谈判继续

脱欧的乐观情绪正在给英镑下档提供支撑，并且有望提振由以国内业务为主的上市公司构成的FTSE250指数。上周的对话无功而返，英国首相正与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩（Ursula von der Leyen）会晤，并且似乎已为谈判暂时注入更多的政治动能。英国政府自己敲定的10月15日最后期限日渐逼近，双方的紧迫感越来越强，那可能构成切实敲定贸易协议的关键要素。


相关主题： 富时 100 指数

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

股指聚焦：FTSE优势完好，关注市场情绪的变化- 嘉盛官网
Matt Weller CFA, CMT
三月 1, 2022 05:23 上午
    股指聚焦：FTSE 100收于近两年最高点- 嘉盛集团官网
    Matt Weller CFA, CMT
    一月 19, 2022 02:45 上午
      油价和FTSE走高
      Fiona Cincotta
      五月 10, 2021 02:23 上午
        重点关注两种交易：英镑/美元和富时指数
        Fiona Cincotta
        五月 6, 2021 02:46 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。