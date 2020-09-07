尽管德国经济数据疲弱，油价下滑，欧洲股市开盘走高

虽然中国贸易数据喜忧参半、中美科技领域紧张关系不断加剧、德国工业生产放缓及油价下跌，欧洲各证交所在前一周大幅抛售后，本周开局仍成功走高。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/9/7 12:56:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
虽然中国贸易数据喜忧参半、中美科技领域紧张关系不断加剧、德国工业生产放缓及油价下跌，欧洲各证交所在前一周大幅抛售后，本周开局仍成功走高。

中国8月出口月率增长9.5%，创下一年半以来最快增速，表明随着各国在封锁后经济重启，国外需求正在稳步回升。另外，个人防护装备及电脑等居家用品出口急剧增长也带动了出口上行。

但进口情况令人担忧。进口数据令人失望，较上年同期下降了2%，表明该世界第二大经济体的国内需求仍然疲弱。

德国工业生产大幅放缓
围绕欧元区(尤其德国)经济复苏健康状况的忧虑升温。最新德国工业生产数据进一步加剧了这种担忧。7月产出仅增长了1.2%。远不及4.7%的预期，也明显低于6月的9.3%。此前揭晓的德国工厂订单显示经济复苏正在失去动力。Dax指数未受数据影响，欧元/美元小幅走低。

鲍里斯对英国脱欧采取强硬态度
在鲍里斯•约翰逊施压的背景下，英国脱欧担忧卷土重来，英镑全线下跌。在第八轮贸易谈判开始前，英国政府于英吉利海峡对岸抛下了一系列政治炸弹，或危及贸易协定达成的可能性。英国政府计划引入一定程度上推翻脱欧“离婚协议”的国内立法，此举可能给脱欧工作造成严重阻碍。该立法威胁正被用作促使10月15日（鲍里斯·约翰逊设定的新日期）前达成自由贸易协定的筹码。

若不能达成协议，英国将通过不利的WTO条款结束过渡期，从而令英欧之间价值1万亿美元的贸易陷入不确定性。

需求忧虑导致油价下滑
新一周伊始，油价下跌了 8%，同时跌破每桶40美元关键水平，探入39.50美元。WTI曾一度跌至两个月低点38.55。由于沙特阿拉伯就亚洲供应量做出了5个月以来最大幅度降价，加之市场对需求复苏的担忧升温，油价大跌。
供应充足，美国驾车旺季即将结束，航空燃油需求处在低位，中国购买量正在放缓。全球范围内新冠肺炎病例仍在增加，而且随着冬季临近，人们担心，届时可能会出现第二波疫情，此背景下，似乎没有什么理由看涨石油需求。

中国此前一直以创纪录石油购买量支撑油价，但于8月放缓了购买步伐，油价也因此进一步承压。

WTI图表


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