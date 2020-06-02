美国国内骚乱升级，但欧洲股市仍有望扩大涨势





经济活动重启的乐观情绪掩盖了美国与中国关系的趋冷以及美国本土的暴乱，并且继续推高市场。欧洲股市周二似乎有望再度高开，扩大前一时段的涨幅。由明尼阿波利斯警察暴力执法导致的国内动荡并没有阻止美国市场隔夜收高，基准股指摸至历史高点下方不到10%的距离。到目前为止，投资者一直忽略日益加剧的骚乱。不过，美国股指期货指向低开。此前美国总统威胁动用军队镇压抗议人群。美中贸易协议遭遇破裂威胁美中拉锯同样仍是市场关注的焦点。美国总统上周五的重要演讲中没有提到出乎市场意料的内容，但有清晰的信号显示，美中好不容易取得的贸易协议可能破裂。市场目前对此并不为意。但一旦两国紧张关系升级，市场担心其将不利于疫情后的经济复苏。那样的话，将引导冒险情绪降温、股市下挫。投资者目前暂时乐于聚焦全球慢慢解除封锁与经济复苏的前景。中国周一的数据引起经济正在复苏的乐观期待。英国和美国的制造业数据同样显示制造业的萎缩速度正在放慢，而且预计本月延续这样的趋势。重点关注脱欧进入伦敦时段开盘，英镑/美元自前一时段触及的一个月高点回撤。脱欧相关传言推高英镑。市场盛传，如果欧盟同意放弃对利益最大化的诉求，英国可能在英国渔业和公平竞争的贸易规则方面做出妥协。6月关键峰会前的最后一轮脱欧谈判于今日举行，英镑在这样的环境中本周可能起伏不定。现实情况是，无协议脱欧的可能性非常高，因为英国的过渡期正快速滑向无自由贸易协议就位的终点，给企业带来混乱。而疫情的爆发更是雪上加霜。在英国正试图从疫情造成的破坏中复苏之际，最不需要的就是贸易壁垒与生产力的下降。英镑/美元日图