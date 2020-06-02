美国国内骚乱升级，但欧洲股市仍有望扩大涨势

经济活动重启的乐观情绪掩盖了美国与中国关系的趋冷以及美国本土的暴乱，并且继续推高市场。欧洲股市周二似乎有望再度高开，扩大前一时段的涨幅。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/2 12:42:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
经济活动重启的乐观情绪掩盖了美国与中国关系的趋冷以及美国本土的暴乱，并且继续推高市场。欧洲股市周二似乎有望再度高开，扩大前一时段的涨幅。
由明尼阿波利斯警察暴力执法导致的国内动荡并没有阻止美国市场隔夜收高，基准股指摸至历史高点下方不到10%的距离。到目前为止，投资者一直忽略日益加剧的骚乱。不过，美国股指期货指向低开。此前美国总统威胁动用军队镇压抗议人群。

美中贸易协议遭遇破裂威胁
美中拉锯同样仍是市场关注的焦点。美国总统上周五的重要演讲中没有提到出乎市场意料的内容，但有清晰的信号显示，美中好不容易取得的贸易协议可能破裂。市场目前对此并不为意。但一旦两国紧张关系升级，市场担心其将不利于疫情后的经济复苏。那样的话，将引导冒险情绪降温、股市下挫。
投资者目前暂时乐于聚焦全球慢慢解除封锁与经济复苏的前景。中国周一的数据引起经济正在复苏的乐观期待。英国和美国的制造业数据同样显示制造业的萎缩速度正在放慢，而且预计本月延续这样的趋势。
重点关注脱欧
进入伦敦时段开盘，英镑/美元自前一时段触及的一个月高点回撤。脱欧相关传言推高英镑。市场盛传，如果欧盟同意放弃对利益最大化的诉求，英国可能在英国渔业和公平竞争的贸易规则方面做出妥协。6月关键峰会前的最后一轮脱欧谈判于今日举行，英镑在这样的环境中本周可能起伏不定。
现实情况是，无协议脱欧的可能性非常高，因为英国的过渡期正快速滑向无自由贸易协议就位的终点，给企业带来混乱。而疫情的爆发更是雪上加霜。在英国正试图从疫情造成的破坏中复苏之际，最不需要的就是贸易壁垒与生产力的下降。

英镑/美元日图

相关主题： 股指 英镑

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

科技股业绩不佳，纳指难以继续反弹
Fawad Razaqzada
十月 31, 2022 04:13 上午
    警惕，纳指见看跌反转信号- 嘉盛官网
    Fawad Razaqzada
    八月 9, 2022 04:56 上午
      美国市场开盘报告：股市在上周大跌后反弹-嘉盛集团官网
      Fiona Cincotta
      五月 24, 2022 04:06 上午
        重点关注：DAX与英镑/美元- 嘉盛官网
        Fiona Cincotta
        五月 24, 2022 03:58 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。