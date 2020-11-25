欧洲股市跟随美股冲高

欧洲股市在美国股市创下历史高点后走向普遍冲高，虽然斩获的涨幅暗示力度略有减弱

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/11/25 14:24:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师

欧洲股市在美国股市创下历史高点后走向普遍冲高，虽然斩获的涨幅暗示力度略有减弱。本周初，疫苗乐观情绪、欧盟各国政府开始降低封锁管控力度、美国政局进一步明朗，推动股市坚定走高。但感恩节假期到来之前，投资者现在关注定于今天晚些时候发布的系列美国数据。

在亲市场的耶伦（Janet Yellen）有望成为下任财长的报道支持下，道指有史以来首度站上3万点。市场认为拜登此举可能表明其更注重经济复苏而不是积极追求监管。

昨天的欧洲PMI报告表明和国迫切需要有效的疫苗。这些数据表明，在11月封锁管控后，欧洲正在二次探底。但Macron声称第二轮传播已经过去并减弱封锁管控的消息维持了市场的乐观情绪及对风险资产的买需。

支出评估

英国财政大臣一年期支出回顾将是今天的焦点。有传预算中将削减对外援助金额、冻结公共部门薪资发放（可能遇冷）、为疫情后重返劳动力市场人员提供更多救援资金。

油价扩大上涨

有效疫苗投产的前景改善未来需求，油价持续反弹，同时忽略了对原油供应增加的眼前关切。API数据显示，美国上周原油库存增加380万桶。EIA数据将在今天晚些时候发布。

将要揭晓的数据

展望后市，美国将发布多个关键报告，包括GDP、初请失业金人数与耐用品订单，可能造就无数的交易机会与波动性。

FTSE 图表

在月初大涨后FTSE目前小幅走高。如果站上6510阻力位，或上攻6670阻力位。但若下破整个月都构成支撑的6300，FTSE或下探200天均线所在的6050。


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