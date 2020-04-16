欧洲开始重启商业活动

欧洲开始重启商业活动

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/16 15:14:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
今天早上，随着一些欧元区国家重启商业活动，欧洲股市的表现略优于富时。德国将允许特定规模的商店下周开始重新营业，但需保持社交距离。德国略先于英国进入封锁状态。德国学校将自5月4日开始复课，但令人担忧的是，娱乐休闲产业的酒吧、咖啡馆、电影院和音乐场馆将一直关闭到8月底。
对于当前许多旅游、旅游和娱乐公司来说，关键问题在于它们能否缩小规模以适应需求的下降，或者政府的资金注入是否足以让它们撑过几个月（而不是几个星期）。
易捷航空发表了迄今最乐观的看法，表示即使飞机停飞9个月，该公司仍能保持现金盈余，如果停飞时间超过9个月，将寻求更多的资金支持。该公司首席执行官表示，如有必要，公司可以通过租赁和出售旧飞机来缩减机队数量。其股价7.6%的反弹也助力提振了邮轮运营商嘉年华和英航母公司IAG的股价。
其他公司同样面临困境，比如拥有奥尼尔酒吧和收割机餐厅的Mitchells & Butlers设法将债务延期到了5月15日，同时解雇几乎全部员工。德国的情况清楚表明，该公司的债务延期或需要进一步延后，因为其重新开业的日子很可能晚于5月15日。
Netflix公布财报
在惨淡的美国财报季，Netflix预计将于今天晚些时候提供一些积极消息，过去几周，大量宅在家中的观众都选择了这家流媒体公司。周三，该公司股价创下历史新高，超过迪士尼市值。由于欧洲和美国的电影院可能还要关门一段时间，Netflix将继续保持高需求。

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