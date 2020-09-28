欧洲股市高开；本周波动性可能强势回归

受到美股上周五强劲收高（原因是美国继续推出刺激政策的期待以及中国数据鼓舞人心）的提振，欧洲股市本周实现“开门红”。冒险交易推升股市的买需，与此同时，避险的美元自2个月高点回落。

得益于大宗商品加工与设备制造业部分回暖，中国工业企业利润继续稳健增长，8月同比增加19.1%，为连续第四个月上升。数据显示，一方面对欧洲和美国经济复苏放慢的担心升温，另一方面全球第二大经济体的经济复苏已加速。受乐观数据与美元走弱推高大宗商品价格的带动英国矿业股目前走高。

美国即将推出刺激政策？

周五晚些时候，美国财长与众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）就疫情新救援计划展开正式对话。在美国大选的召开不到2个月时间的背景下，人们越来越担心双方拉锯，难以达成财政刺激计划；美国经济复苏呈现停滞信号并且劳动力市场的回暖甚至可能逆转，所以美国亟需财政刺激政策的支持。

本周将充斥着风险事件，包括脱欧谈判、美国两党总统候选人首次电视辩论，外加系列经济数据，而最重要的数据是美国非农就业报告。本周波动性可能强势回归。

聚焦脱欧

受脱欧情绪有所改善的提振，英镑本周高开。今天没有任何重磅英国数据，所有焦点都将放在脱欧消息面。英国脱欧事务负责人Michael Gove和欧盟委员会副主席Maros Sefcovic将会晤，但《内部市场议案》的阴影仍然笼罩在上空。不过，欧盟尚未“拂袖而去”的事实鼓舞人心。据报道，Frost的谈判团队也表示，双方将达成协议。英国政府自己定下的10月15日最后期限正在一天天逼近，此时脱欧消息面的重要性将空前上升。

新冠病例数增加

欧洲与英国新冠病例数增加，以及未来可能收紧限制，或许抑制欧洲股市的上行空间。英国新增病例数一周上升46%，而伦敦接近于新一轮封锁，未来半年所有企业都将面临挑战。