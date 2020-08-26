市场静待杰克逊霍尔年会召开，欧洲股市开盘平淡

周二，欧洲股市收盘走低。与此同时，华尔街的表现则大相径庭，标普和纳斯达克指数收盘双双再创新高。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/8/26 12:42:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
周二，欧洲股市收盘走低。与此同时，华尔街的表现则大相径庭，标普和纳斯达克指数收盘双双再创新高。

美国新增新冠病例减少、中美贸易关系改善加之进一步刺激措施前景，美国股市俨然成为本月的宠儿，其势头远强于欧洲股市。

第二波疫情忧虑正于欧洲变得益发切实，一些国家，特别是西班牙和法国等旅游目的地的新冠肺炎病例正大幅上升。不过，各国政府目前还不愿在全国范围内实施封锁，但投资者担忧加剧。

今天，市场围绕疫苗的乐观情绪已全线淡出。剑桥大学将获英国政府资金支持的消息对提振市场情绪也无甚助益。

杰克逊霍尔央行年会
在投资者耐心等待本周亮点-杰克逊霍尔线上央行年会，更确切地说，是美联储主席杰罗姆•鲍威尔重要讲话之际，预计交投将继续低迷。明天将是会议的第一天。投资者正焦急等待任何与货币政策走向有关的线索。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔预计将重申继续支持美国经济，并承诺尽一切努力帮助美国经济度过新冠病毒危机。若落实，其讲话肯定会为美国股市进一步上涨提供有力支撑。

美国耐用品订单数据
英国和欧洲今天的经济数据日程非常平静。重点关注美国耐用品订单。预计7月(不包括交通在内)耐用品订单将增长2%，低于上月的3.3%。

美国近期数据喜忧参半。由于对新冠疫情带来失业人口的担忧打击了士气，美国消费者信心数据8月大跌至大流行后新低。未来几个月，在信心下行的背景下，消费者支出可能会受创。与此同时，美国房市继续不俗表现，尽管美国失业人数达千万，新屋销售仍大增13.9%，创下十多年来最高水平。

富时图表
图表显示，富时指数的反弹显然已经停滞。该指数正交投于一个熟悉的区间内部。目前正在测试50和100日均线。若升穿6300，或暗示新一轮上行趋势，反之，若下破5950，或看到更多空头入场。




 


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