原油价格再次走低，欧洲股市开盘涨跌互现

原油价格再次走低，欧洲股市开盘涨跌互现

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/4/28 12:24:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
欧洲股市开盘涨跌互现，市场情绪谨慎。尽管随着该地区经济逐渐重启，一切将恢复常态的乐观情绪提振，但油价的继续下跌令投资者深感不安。
紧张开盘
欧洲正在逐步放开疫情管控措施。作为欧洲疫情最为严重的两个国家，西班牙和意大利两国领导人将制定计划，放松相关限制措施，以使经济恢复正常运行。意大利可能很快就会加入德国、荷兰和奥地利等国的行列，并数周来首次允许意大利上街。但随着限制措施放松而来的是市场的倦怠情绪。市场自3月中以来已成功展开令人印象深刻的上行，标普目前距历史高点仅20%的距离。但此轮推高是基于经济能迅速重启并重归某种常态的乐观预期。若出现第二波感染，或粉碎这种乐观并导致高风险资产再度大跌。
西德州原油在严重的存储担忧中大跌
过去几周，油价一直与市场情绪密切相关。尽管油价下跌，股市仍于前一交易日上涨，但事实证明，今天股市要走高并不容易。由于原油存储能力下降，油价在早盘交易中又下跌了12%，较周一下跌了23%。
由于欧佩克+的减产要到5月1日才会开始，再加上各经济体分阶段重启经济，人们开始意识到石油需求增长将是渐进的，而非突然跃升至新冠疫情爆发前水平，油价因此承压。此外，1000万桶/天的减产幅度甚至还不足以抵消预计因封锁带来的每天3000万桶需求缩减。
WTI下跌的部分原因在于散户投资工具，比如ETF卖出6月即月期货合约，并于买入之后几个月的合约，以避免上周5月到期合约跌破0时出现的巨大亏损。
石油价格是供求关系的反映。简单地说，对已减少并只能非常缓慢增加的需求而言，石油太多了。本周的库存数据将备受关注，尤其俄克拉荷马库欣仓库数据，预计该仓库最早将于5月中旬满载。
汇丰银行利润锐减48%
汇丰(HSBC)是第一家公布财报的英国大型银行，其业绩令人沮丧。考虑到目前的经济状况和前景不明朗，银行财报内容主要围绕着贷款损失准备金。由于新冠疫情影响及油价暴跌，银行利润减半至32亿美元，低于预期，坏账准备金增加至30亿美元。汇丰在未具体点名的情况下，提到其中包括对石油贸易公司兴隆集团的一项指控。后者正在重组数十亿美元债务。
财报结果将促使汇丰银行继续推进其重组计划。削减成本，剥离管理层，以及将资本自业绩不佳的业务部门中转移出来，这些措施从未像现在这样至关重要。



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