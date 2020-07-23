刺激计划前景与乐观财报利好欧洲股市









美国推出更多刺激计划以及隔夜乐观的美国财报掩盖了美国与中国紧张关系升级的事实，欧洲股市在这样的背景下有望一定程度高开。即使此时美国共和党与民主党在下一轮刺激计划的金额上存在鸿沟，市场依然乐观地认为双方很快将达成协议。货币与财政刺激计划同步运行的前景令市场情绪普遍积极。特斯拉连续第四个季度实现利润，其中EPS为2.18美元，好于分析师预期的亏损；营收为60.4亿美元，预期为53.7亿美元。在盈利四个季度之后，特斯拉股票突然成为之前不得不回避它的许多大型基金的合格标普500指数成份股。该股票在暗盘市场上涨4%，并且惊人的涨势有望延续。美-中紧张关系升级地缘政治紧张局势则继续限制上行空间。美国与中国互相采取下令对方关闭驻本国一个总领事馆的措施。市场最担心的是，随着两国紧张关系升级，美国将取消第一阶段的贸易协议。即使在这样的环境中，美元还是徘徊于历史低点附近，并关注着财政刺激计划的影响。抗通胀的黄金也守在2011年高点1870附近。德国消费者信心攀升欧盟“复苏基金”提升欧元买需，促使欧元继续冲高。数据显示，德国7月消费者信心指数自-9.4攀升至-0.3，并好于-5的预期值。这给了投资者又一买入欧元的理由。欧元区经济数据出人意料得好、新冠病例数增加的势头迅速得到控制，加上财政与货币刺激政策同步运行，怎能不令投资者心生欢喜。美国失业金申请人数改善的势头可能受挫展望后市，美国失业金申请人数将受到关注。预期值为人数保持在130万人不变。续请失业金人数料自1730万人略微下降至1706.7万人。失业金申请人数一直在稳步改善，但对数字可能很快开始再度恶化的担心升温，原因是美国部分地区为控制新冠病例数而重新进入封锁状态。美国周三报告，日新增病例数7万人。FTSE 图表