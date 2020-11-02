欧洲股市因进一步封锁措施走低

在美国大选、英央行会议、美联储FOMC会议和非农报告的背景下，预计本周市场将面临动荡，投资者们严阵以待，欧洲市场在避险大潮中开局走低。

英国进入封锁

随着新冠疫情继续失控，英国也加入法国和德国的行列，宣布实施全国第二次全面封锁。

在鲍里斯•约翰逊态度出现180度大转变，下令从周四开始再次实行全国封锁后，富时指数表现明显落后于欧洲同行。零售商股票将受到关注，因为在政府下令关闭所有非必需品商店后，预计这个圣诞节假期对零售商而言将是个灾难。更为严格的旅行限制也意味着，随着新冠交易卷土重来，旅游公司股票将再度承压。

瑞安航空再次下调运力预期

瑞安航空(Ryanair)证实了航空业的惨淡前景，该航司宣布，根据新冠疫情的发展情况，目前预计在冬季的几个月里，航空运力仅能达到潜在运力的25% -40%。这个冬天对航空公司来说就像是被从日历中抹去了，该廉航公司财报显示上半年亏损1.97亿欧元，而去年同期为盈利11亿欧元。财报还显示，大流行期间的旅客人数下降了80%至1700万人次。瑞安航空没有给出截至3月底的全年业绩指引，仅表示预计亏损将扩大。

中国经济继续复苏

在欧洲和美国制造业PMI数据出炉前，中国的乐观数据至少一定程度上支撑了市场情绪。

欧洲形势恶化之际，中国制造业在疫情缓解的背景下连续第六个月扩张。财新/Markit 10月PMI报于53.6，优于预期的53，创下2011年1月以来最高读值，确认中国经济正稳步走向经济复苏。人们希望，随着欧洲各国再度陷入“封锁2.0版”，中国经济的强劲增长能帮助欧洲度过这场不可避免的经济困境。

关注制造业PMI

制造业PMI数据将成为欧洲和英国的关注焦点。事实证明，制造业较服务业更能扛住大流行所带来的负面冲击。欧元区和英国最新的制造业PMI预览值显示，尽管新冠病例激增，制造业仍呈现强劲扩张。当然，随着各国再度开始实施封锁限制，情况可能会出现变化。