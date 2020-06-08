美国靓丽就业报告后中国数据良莠不齐，欧洲股市即将走低

在上周欧洲股市迎来惊人飙涨后，伦敦股市开盘前的市场似乎有些低迷。一方面，美国令人震惊的靓丽非农为市场提供支撑，但另一方面，中国自新冠疫情复苏的经济图景喜忧参半，整体情绪受到拖累。

中国5月出口同比下降3.3%，表现远优于预期的-7%，也较4月的3.5%跌幅有所改善。不过，进口下降16.7%，跌幅远超4月的-14.2%，也较预期的-9.7%更为糟糕。数据显示，尽管国内需求在解除新冠肺炎相关封锁措施后开始缓慢回升，但在出现改善迹象之前，全球经济复苏之路仍任重道远。

在此之前，上周五发布的美国数据震惊市场。5月新增了250万个工作岗位，远优于预期-800万。美国期货有望继续上涨，而作为避险货币的美元则在前一周下跌1.4%后再显颓势。交易员将通过美联储周三货币政策声明来寻找进一步的线索

英国旅游隔离措施

英国对国际入境旅客实施为期两周的隔离措施，此举势必导致富时指数情绪受抑。隔离措施预计将给旅游业造成打击，也会降低夏季度假计划重振困境中旅游业的可能性。在新冠疫情重创旅游业后，隔离措施实际上是给复兴该行业的希望泼上了一盆冷水。

经济数据方面，今天英国和美国都无重大数据待发。

德国经济数据疲弱，欧元/美元跌破1.13

欧元/美元回落至1.13，此前一周，欧元上涨1.7%，触及三个月高位。德国4月工业生产下跌17.9%，跌幅超出预期，凸显出新冠肺炎疫情给经济造成的损害，同时也为欧元构筑压力。人们现将注意力转向欧元区信心数据，预计6月信心将再度下滑。克里斯蒂娜·拉加德也将于今日作证。

欧佩克同意延长创纪录减产

OPEC+在周六会议后宣布将延长目前减产协议，此后，油价于隔夜创下3个月新高。970万桶/天的减产计划将至少再延长一个月。虽然大多数协议参与国家愿意继续减产，但部分国家减产配额执行不力也引发了集团内部的不满情绪。

由于OPEC+从供应方的角度做出了调整，且经济重启令需求提振，油价在5月期间实际上翻了一番。不过，鉴于减产延长已一定程度被计入，价格本周初并未大幅上涨。目前油价在3个月高点40美元/桶关口附近徘徊。