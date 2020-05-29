欧洲股市可能低开，关注美国总统新闻发布会





连涨三天之后欧洲股市出现低开的迹象。经济活动重启的乐观情绪本周一直掩盖了美中紧张的关系，虽然多个信号暗示双方关系正在恶化。不过，随着两大国现在的关系如烈火烹油，交易员再也不能置之不理。冒险情绪降温投资者关注美国总统的回应，使得避险情绪占据主导。受美国总统新闻发布会的影响，华尔街调头向下并收低。亚洲市场同样下跌，并且随着风险资产遭遇重创，预计欧洲股市之后也下挫。由于美国与中国之间的关系日趋紧张，避险的黄金扩大前一时段的涨幅。但美元走势与股市脱钩，目前正在下跌。全球两大经济体现在在包括贸易与货币等多方面产生冲突。双方的贸易协议暂时依然有效的事实似乎一定程度缓解了市场的紧张情绪。人们担心，美中争端可能中断经济自新冠疫情中复苏的脆弱势头。除了美国总统的新闻发布会，还有美联储主席也将发表讲话，但鉴于后者过去几周无数次露面，市场影响可能有限。4月个人收入与支出等指标也受到重点关注。德国零售销售好于预期德国在封锁期间的消费支出依然喜人，这点正在推高欧元。德国零售销售好于预期。这个欧洲最大经济体4月的零售销售月率“仅”下降5.3%，远好于减少12%的预期值。3月零售销售减少4%，所以4月被认为可能是底部。德国零售销售的底部没有想象中那么糟糕的事实，推动欧元/美元站上1.11。欧元区CPI现在的焦点将转向欧元区通胀数字。由德国零售销售引发的欧元涨势可能昙花一现。市场预测欧元区通胀月率仅上升0.2%，而年率仅为0.8%。这样的读数可能拖累欧元买需，特别是在下周的欧洲央行会议召开之前。Dax 图表