在密集经济数据日程启动前，欧股走高，黄金闪耀

华尔街股市收高后，欧洲股市开始走强。在今天的密集数据发布日程启动前，美国新冠感染病例增速放缓、诺瓦瓦克斯(Novavax)公司对疫苗态度乐观，以及中美贸易谈判代表会晤评估第一阶段贸易协议进展，这些因素共同助力提振市场情绪。
英国服务业PMI
备受关注的英国服务业采购经理人指数(PMI)将成为欧洲时段关注的焦点。分析师预计，随着制造业活动自4月最低点继续反弹，PMI将报于56.6，高于50荣枯分水岭。服务业部门受封锁措施影响最大，同时它也是英国经济的主导部门。若数据强劲，或表明英国经济复苏动能攀升，将有助于提振人气，并推动英镑/美元重回1.31之上。不过，随着政府在未来几个月开始取消留职扶持计划，形势将出现变化。
欧元区PMI和零售销售数据也将于今天揭晓。
聚焦ADP就业报告和ISM非制造业指数
美国时段，ADP就业数据和ISM非制造业数据将为投资者提供周五非农就业数据预期指引。料ADP就业数据和非制造业采购经理人指数在上月强劲表现后出现放缓。由于担心新冠病例再次增加会阻碍经济复苏，若数据放缓速度过快，或令投资者感到不安。
黄金闪耀
黄金势如破竹。随着债券殖利率创下新低，美元再次遭遇大幅抛售，金价继续拿下2000美元这一关键心理水平，攻入2030美元/盎司的历史高点。
美国会承诺即便不眠不休，也要在本周末前就新一轮救助计划达成协议，此外，旧金山联储主席表示，美国经济所需的支持力度超出最初预期 – 刺激政策水闸全面打开，且无任何迹象表明闸口会很快关闭。
鉴于预计全球经济复苏之路将较最初预期更为漫长，而美元正在贬值，投资者的兴趣越来越多地转向无收益黄金资产。在高财政支出和极度宽松货币政策将持续数年的预期下，金价很可能继续走高。
虽然黄金大宗商品价格清晰体现出黄金涨势，黄金矿商股近期同样表现亮眼。
富时图表
英国服务业PMI
备受关注的英国服务业采购经理人指数(PMI)将成为欧洲时段关注的焦点。分析师预计，随着制造业活动自4月最低点继续反弹，PMI将报于56.6，高于50荣枯分水岭。服务业部门受封锁措施影响最大，同时它也是英国经济的主导部门。若数据强劲，或表明英国经济复苏动能攀升，将有助于提振人气，并推动英镑/美元重回1.31之上。不过，随着政府在未来几个月开始取消留职扶持计划，形势将出现变化。
欧元区PMI和零售销售数据也将于今天揭晓。
聚焦ADP就业报告和ISM非制造业指数
美国时段，ADP就业数据和ISM非制造业数据将为投资者提供周五非农就业数据预期指引。料ADP就业数据和非制造业采购经理人指数在上月强劲表现后出现放缓。由于担心新冠病例再次增加会阻碍经济复苏，若数据放缓速度过快，或令投资者感到不安。
黄金闪耀
黄金势如破竹。随着债券殖利率创下新低，美元再次遭遇大幅抛售，金价继续拿下2000美元这一关键心理水平，攻入2030美元/盎司的历史高点。
美国会承诺即便不眠不休，也要在本周末前就新一轮救助计划达成协议，此外，旧金山联储主席表示，美国经济所需的支持力度超出最初预期 – 刺激政策水闸全面打开，且无任何迹象表明闸口会很快关闭。
鉴于预计全球经济复苏之路将较最初预期更为漫长，而美元正在贬值，投资者的兴趣越来越多地转向无收益黄金资产。在高财政支出和极度宽松货币政策将持续数年的预期下，金价很可能继续走高。
虽然黄金大宗商品价格清晰体现出黄金涨势，黄金矿商股近期同样表现亮眼。
富时图表
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