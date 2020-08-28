在美联储历史性转变后，欧洲股市走高









随着美联储历史性政策变化尘埃落定，市场情绪一片乐观。欧洲股市和美国股指期货开盘走强，此前华尔街股市收盘涨跌互现。道琼斯工业平均指数收高，纳斯达克综合指数收低。亚洲市场同样有涨有跌，受安倍晋三将因健康原因辞职的消息影响，日本日经指数和日元大幅下挫。美联储通胀政策软化全球最具影响力的央行行长杰罗姆•鲍威尔宣布美联储政策框架调整，从而为更有利于增长的长线政策铺平了道路。美联储通胀措施将更为温和，允许通胀在一段时间内超过2%目标，以促进就业，并弥补通胀长期低于目标所造成的影响。鲍威尔的言论并不出人意料，但仍给金融市场带来了一场骚动，标普指数推至历史新高，美元兑一篮子货币汇率探入27个月低点。接下来登场的是英央行行长安德鲁•贝利今天，轮到英央行行长安德鲁•贝利亮相杰克逊霍尔线上年会。投资者将等待其进一步阐明负利率前景。本月早些时候，安德鲁•贝利表示，负利率是英央行的政策工具。不过，他也表示，目前还没有计划引入负利率。问题在于，英央行是否会坚持其首选途径，并仅增加其他额外刺激措施来消弭政府职位保留计划结束带来的影响，同时将利率维持在或高于0。或者，这是否就是央行打算使用负利率的好时机？德国消费者信心下滑德国9月消费者信心指数意外下降1.8，而预期为+1.2。德国近期新发数据普遍乐观，显示德国经济正在复苏。此外，为了支撑经济，德国政府已将就业保留计划延长至3月21日之后。然而，随着新冠肺炎病例增加，第二波疫情担忧升温，信心走低。Dax指数有望上扬，不过走势不及富时指数，而欧元则因美元疲弱受益。市场正在急切等待欧元区消费者信心数据。Dax图表