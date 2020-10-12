中国乐观情绪和新冠忧虑交织，欧洲股市开盘涨跌互见









欧洲股市开盘有涨有跌，此前因市场预期中国国家主席习近平将于周三讲话中宣布可能促进外资流入的进一步改革措施，中国股市走高。市场风险情绪正在支撑股市，同时推低避险美元。然而，英国和欧洲大陆新冠病例不断攀升，再加上围绕英国脱欧的担忧日益加剧，上涨趋势或受抑，并令富时继续走低。新冠措施英国首相鲍里斯·约翰逊将加大力度控制新冠疫情传播，他于周一宣布引入新的地方封锁系统，数百万英国人将因此面临更为严格的封锁限制措施 。预计最高级别的封锁将集中在英格兰北部。酒店业将首当其冲受到冲击；而这些措施可能阻碍英国已经非常脆弱的经济复苏形势。基于对更严格限制措施的预期，财政大臣里什周五宣布，将为受封锁影响地区的工人提供更多支持。然而，随着“强制休假”计划在本月底结束，失业激增不可避免。欧洲限制措施收紧英国并不是唯一收紧限制措施的国家，马德里已禁止所有非必要的出入境，法国也在一些城市实施了更严格限制。不过也不全是坏消息，伦敦和纽约之间的航班可能很快就会恢复。美国刺激方案谈判展望后市，美国的经济刺激方案谈判仍是焦点。尽管围绕一揽子刺激方案的谈判已经放缓，不过，较小型刺激方案仍在讨论中。考虑到今天经济数据日程清淡，任何有关民主党和共和党之间经济刺激方案谈判的头条新闻都将引发市场震荡。英国脱欧期限将至10月15日是鲍里斯•约翰逊自己设定的最后期限，英国脱欧仍是期限到来前这一整周的关注焦点。尽管欧盟和英国都认为近期谈判取得了进展，但双方在渔业问题上仍存在重大分歧。渔业虽然只占英国经济的1%，却具有更为重要的政治意义。如果周五之前不能达成基本协议，英国政府将退出谈判。鉴于英镑/美元正交投于1.30上方，市场似乎认为届时将达成一个非常基本的贸易协议框架。如果英国退出谈判，更偏重国内市场的富时250指数可能严重承压。富时图表