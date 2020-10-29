欧洲股市开盘涨跌互见，等待欧洲央行决策与美国三季度GDP











在昨天遭遇“血洗”后，欧洲股市今天开盘涨跌互见。隔夜亚洲股市下跌，但跌幅远低于华尔街与欧洲股市的跌幅，原因在于亚洲的前景较为乐观，抚慰了投资者的情绪。简单来说，亚洲国家普遍在第一波就控制住了疫情，没有像欧洲和美国那样遭遇第二波。所以，亚洲的经济前景较为乐观。亚洲国家的出口可能出现一定的颓势，但内需有望保持活力。由于新冠病例数激增且德国与法国这两个欧元区最大经济体宣布实行全国封锁，欧洲股市与华尔街遭遇重创。美国各州的病例数继续激增，不知是否效仿封锁。恐惧指数攀升波动性指数，也称为恐惧指数，周三攀升至6月以来最高点，暗示在各国经济尚未从第一波中复元就遭遇第二波疫情冲击的环境中，市场可能迎来新的震荡。欧洲央行 – 何时进一步驰援？现在的焦点将转向欧洲央行货币政策决议。在新冠病例数增加、PMI显示企业活动萎缩的环境中，欧洲央行据预测为经济提供更多的支撑。现在的问题不在于是否提供，而在于何时提供。市场此前认为是12月，但现在的问题是，新的全国封锁措施落地是否将促使欧洲央行今天先发制人。在对欧洲央行传递温和信息的预期中，欧元本周一直在走弱。在欧洲央行决策出炉前，投资者将关注德国失业率与欧元区消费者信心数据。美国三季度GDP继二季度年化后破记录地萎缩31.4%之后，美国三季度GDP料创记录地增长31%。但无论从哪个角度想象，这都不代表经济回到起点。我们不要忘了，100的一半明显大于50的一半。美国二三季度的GDP缺口料在3%，这看起来是个小数字，但相当于2007年到2009年衰退期间最严重的一次。该数据可能证实，美国亟需更多的财政刺激支持。但在大选前似乎不大可能推出新的纾困计划。展望后市，苹果、亚马逊、Alphabet和脸书网等全球巨头将发布财报。FTSE 图表FTSE交投于50、100和200天均线下方，也低于6月初以来的下降趋势线 – 发出看跌信号。水平支撑位在5530（4月16日波段低点），如果攻克，可能打开下探5330（4月1日低点）的空间。但若守住此支撑，或于5875（10月26日高点）遇阻。