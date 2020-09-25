欧洲股市跟随美股尾盘涨势高开

美国推出财政刺激政策的乐观情绪改善市场人气、拖累美元，从而推高大宗商品价格。FTSE中的矿业与原油巨头股价上涨

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/9/25 13:42:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
欧洲股市跟随美股尾盘的冲高脱颖而出。

美国推出财政刺激政策的期待在周四尾盘改善市场人气，帮助美国股指收高。据报道美国国会正在研究一份2.2万亿美元的疫情纾困计划，并且最早可能在下周进入投票。

上述消息传出之前，美国最新的失业金申请人数报告显示，上周申请人数为87万人，高于86万人的前值，表明美国劳动力市场的回暖陷入平台期。

欧洲需要更多刺激计划？

美国这个全球最大经济体为支援陷入停顿的经济复苏将推出更多财政刺激计划的前景正在改善市场人气，即使此时欧洲新冠病例数的增加令投资者不安。欧盟可能同样需要再度提供财力支持，而且可能性很高。

欧盟将需要推行更多刺激计划的可能性同样在上升。周初数据显示，欧元区经济复苏的基础非常薄弱，其中服务业的活动已经回到萎缩区域。在欧洲大陆新冠病例数增加以及几乎可以肯定未来数周将实施更多紧缩的限制措施，经济再度衰退的几率正在上升。

大宗商品价格上涨提振FTSE

FTSE正在上涨，原因是美国再推刺激政策的前景正在拖累美元，一定程度饱受摧残的大宗商品的下行压力。随着大宗商品价格因美元走弱而上涨，权重的矿业与原油巨头价格正在冲高。

疫苗最新消息

疫苗消息没有为市场人气提供支撑。Novavax与英国政府的“疫苗工作组”合作，开始对其新冠病毒疫苗株进行后期试验。过去24小时，英国新冠病毒病例数达到6634例，并且为了阻止病毒扩散，收紧了限制措施。现在，哪怕是中度积极的疫苗消息都受到欢迎。

其它疫苗方面的消息有，阿斯利康（AstraZeneca）已与欧盟达成协议，获得对其新冠肺炎疫苗快速推广所涉风险的部分免疫。欧盟已同意对超过一定限度的某些副作用进行支付赔偿，将与如此快速的疫苗开发相关的风险责任从制药商转移到纳税人身上。然而，这一消息未能提振阿斯利康的股价。


FTSE 图表


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