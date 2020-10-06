特朗普出院，德国工厂订单激增,欧洲股市涨跌互见

随着乐观情绪从美国蔓延至亚洲，然后于欧洲逐渐减弱，欧洲股市开盘涨跌互见。投资者密切关注刺激措施动态、特朗普总统健康状况及乐观的德国工厂订单，市场交投积极。

美国总统特朗普已经离开沃尔特·里德医疗中心，回到白宫，这让市场松了一口气。特朗普计划参加10月15日举行的下一场总统辩论，因其感染新冠而引起的部分选举不确定性平复。股指已收复上周五失地，并进一步上行。亚洲股市目前处在两周高点。

美国经济刺激措施将至？

除特朗普的健康状况外，市场注意力还聚焦于美国出台更多刺激措施前景。美国议长南希·佩洛西和财政部长史蒂夫·努钦继续在就达成协议展开谈判。任何进一步刺激措施即将出台的迹象都将提振风险偏好，并在推高股票等高风险资产同时拉低美元。

距美国大选还有一个月时间(从市场角度来说，这是很长的一段时间)，几乎可以这么说，投资者更为关注的是额外刺激措施前景，而不是谁将入主白宫。鉴于之前的支持政策都已到期，刺激政策的重要性更是不言而喻。

德国工厂订单数据远超预期

德国8月工厂订单增加了4.5%，高于7月的2.8%增幅，也远超预期的2.6%增幅。在这份强劲报告出炉前一周发布的德国零售数据同样令人印象深刻，加上失业率不断下降，提升了人们对该欧元区最大经济体经济复苏的乐观情绪。

整个欧洲交易时段的经济数据日程相对安静。在行情有些受抑的外汇市场，英国脱欧相关头条新闻和欧央行行长克里斯蒂娜•拉加德讲话或驱动部分走势。

油价继续走高

在前一交易日上涨5%之后，油价连续第二个交易日走高，收复上周末特朗普感染新冠肺炎后的失地。特朗普重返白宫、出台额外刺激措施以应对疫情影响的前景，及墨西哥湾又一场风暴威胁等因素，都为石油价格提供了支撑。挪威罢工规模不断扩大也帮助提振了油价。迄今为止，罢工导致6个海上油气田暂时关闭。协议达成前景支持了需求情绪，加上供应收紧因素，油价居高不下。





Dax 图表