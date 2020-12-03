欧洲股市小幅走低，关注服务业PMI

欧洲股市小幅走低，等待新的刺激因素。此前美国股市震荡起伏，投资者消化疲弱的就业报告并且等待刺激计划与疫苗批准方面的更多消息。

周三，英国成为首个批准辉瑞与BioNtech疫苗的国家，并在当时推高FTSE。疫苗的投入将从下周开始，但因为疫苗必须长期保存在零下70度的环境中，所以物流方面的挑战巨大，投入将需要数月的时间。

在疫苗广泛投放之前还有数月充满挑战的时光，而糟糕的美国ADP私营企业就业报告、美国感染新冠病毒 病人入院人数创下记录以及德国将全国封锁延续到1月初等严峻的事实都在提醒投资者这点。

中国经济继续复苏

与此同时，中国经济持续复苏。隔夜中国PMI数据显示，服务业11月大幅增长，幅度达到逾10年之最。年初因新冠病毒实施管控，之后消费者需求不断升温，财新/ Markit服务业PMI因此上升至57.8。

服务业 PMI

欧洲服务业PMI数据也将成为关注的焦点。在英国，受到封锁管控措施的影响11月服务业PMI预览值料报在45.8，低于10月的51.6，可能是服务业活动连续第五个月萎缩，给经济带来在一季度双底衰退的威胁。

西班牙与意大利服务业PMI初值也将受到密切的关注。

在美国，就业仍是关注的焦点。失业金申请人数有可能确认劳动力市场复苏陷于停顿。

油价下滑，OPEC决议备受瞩目

在OPEC开始2021年产出策略会议之前，油价走低。周初，OPEC未能就如何应对需求萎缩达成一致。随着近期疫苗研发取得进展，一些产油国质疑是否有需要收紧供应。

FTSE 图表

FTSE走平，徘徊于6465，看向11月初以来的水平通道的上轨。如果站上6500，即通道的最高点，可能上攻6月高点6520，然后上看3月6日高点6670。但若未能攻克6500，FTSE可能下探通道下轨6250。