疫情第二轮传播忧虑升温、英国GDP不及预期推低欧洲市场







经历了周四山崩地裂式的下跌（股市与原油重挫、避险资产反弹）之后，市场正试图企稳。欧洲市场似乎将扩大下跌，跌幅在0.5%左右，但美国股指期货正指向较为乐观的开盘前景。股市终于迎来在整个冲高过程中市场一直认为会到来的巨幅修正。受美联储基调谨慎、黯淡的预测与日益升温的、疫情第二轮传播担忧的打压，欧洲股市经历了两个月中最大的下跌。过去两个月里，市场的心理一直是股市“只涨不跌”，并且带动纳指创下历史新高、标普500指数收复年内失地、DAX距离同等高位也只有几个百分点。但这种心理遭遇了暴跌的打击。现在市场深感疑惑的是，这只是大涨行情中正常的调整抑或是某种更为险恶行情 – 新的熊市的开端。全球新冠病毒感染人数超过750万大关&进入第二轮传播？全球新冠病毒感染人数仍处于高位，并已突破了750万人的心理大关。有关美国爆发第二轮传播的担心在升温：美国超过20个州的病例数在连续下降5周后已再度开始增加。地方官员谈到了重新启用封锁措施。但美国财长曾警告，考虑到居家令对美国经济的冲击，美国将不会再度颁布同样的命令。新冠疫情再度爆发的前景推动投资者蜂拥进入避险资产。疫情第二次爆发的威胁可能削弱风险资产的任何上涨前景，并带来一段时间的盘整。与此同时，交易员等待并观察后续发展。英国GDP英国经济4月环比萎缩20.4%，弱于下降18.4%的预期值，也差于3月的减少5.8%。零售、旅游与板块下跌最为严重，这样的结果并不出奇。但制造业与建筑业同样遭遇重创，体现了一整个月的封锁，也突显出经济回归正轨所面临的阻力。英镑对英国经济增长数据不屑一顾，部分原因是该数据为旧闻并且最终标记出最低点。美国消费者信心展望后市，投资者试图判断美国消费者是否准备支出进而重新激活美国经济，所以美国消费者信心数据备受关注。预计6月数字从5月的72.3略微上升至75。如果结果远高于此预期值，可能一定程度提振市场人气。但如果结果弱于此预期值，可能引燃对经济前景的担忧，进而拖累股市、推高避险的美元。