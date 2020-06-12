疫情第二轮传播忧虑升温、英国GDP不及预期推低欧洲市场

欧洲市场似乎将扩大下跌，跌幅在0.5%左右，但美国股指期货正指向较为乐观的开盘前景。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/12 13:05:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师


经历了周四山崩地裂式的下跌（股市与原油重挫、避险资产反弹）之后，市场正试图企稳。欧洲市场似乎将扩大下跌，跌幅在0.5%左右，但美国股指期货正指向较为乐观的开盘前景。
股市终于迎来在整个冲高过程中市场一直认为会到来的巨幅修正。受美联储基调谨慎、黯淡的预测与日益升温的、疫情第二轮传播担忧的打压，欧洲股市经历了两个月中最大的下跌。
过去两个月里，市场的心理一直是股市“只涨不跌”，并且带动纳指创下历史新高、标普500指数收复年内失地、DAX距离同等高位也只有几个百分点。但这种心理遭遇了暴跌的打击。现在市场深感疑惑的是，这只是大涨行情中正常的调整抑或是某种更为险恶行情 – 新的熊市的开端。

全球新冠病毒感染人数超过750万大关&进入第二轮传播？
全球新冠病毒感染人数仍处于高位，并已突破了750万人的心理大关。有关美国爆发第二轮传播的担心在升温：美国超过20个州的病例数在连续下降5周后已再度开始增加。地方官员谈到了重新启用封锁措施。但美国财长曾警告，考虑到居家令对美国经济的冲击，美国将不会再度颁布同样的命令。新冠疫情再度爆发的前景推动投资者蜂拥进入避险资产。疫情第二次爆发的威胁可能削弱风险资产的任何上涨前景，并带来一段时间的盘整。与此同时，交易员等待并观察后续发展。

英国GDP
英国经济4月环比萎缩20.4%，弱于下降18.4%的预期值，也差于3月的减少5.8%。零售、旅游与板块下跌最为严重，这样的结果并不出奇。但制造业与建筑业同样遭遇重创，体现了一整个月的封锁，也突显出经济回归正轨所面临的阻力。英镑对英国经济增长数据不屑一顾，部分原因是该数据为旧闻并且最终标记出最低点。

美国消费者信心
展望后市，投资者试图判断美国消费者是否准备支出进而重新激活美国经济，所以美国消费者信心数据备受关注。预计6月数字从5月的72.3略微上升至75。如果结果远高于此预期值，可能一定程度提振市场人气。但如果结果弱于此预期值，可能引燃对经济前景的担忧，进而拖累股市、推高避险的美元。


相关主题： 富时 100 指数

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

股指聚焦：FTSE优势完好，关注市场情绪的变化- 嘉盛官网
Matt Weller CFA, CMT
三月 1, 2022 05:23 上午
    股指聚焦：FTSE 100收于近两年最高点- 嘉盛集团官网
    Matt Weller CFA, CMT
    一月 19, 2022 02:45 上午
      油价和FTSE走高
      Fiona Cincotta
      五月 10, 2021 02:23 上午
        重点关注两种交易：英镑/美元和富时指数
        Fiona Cincotta
        五月 6, 2021 02:46 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。