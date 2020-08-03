中国制造业数据鼓舞人心，但欧洲股市开盘似将涨跌互见





在新冠病毒的担心升温、美国关系日趋紧张、制造业PMI数据将要发布的背景下，欧洲股市新的一个月开局似乎涨跌互见。美国部分州的新冠病例数在增加，澳大利亚维多利亚州宣布进入紧急状态并收紧封锁举措。随着传染速度上升，英国的曼彻斯特、兰开斯特和约克郡的部分地区也同样实施封锁。经济复苏因新冠病例数增加以及部分地区封锁措施收紧而开始陷于停滞的担心，抵消中国制造业数据对士气的鼓舞作用，不利于股市买需。中国经济复苏取得能量中国制造业PMI数据表明经济复苏正取得动能，这带来一定的乐观情绪。财新/ Markit制造业PMI显示，由于疫情危机后内需继续回暖，中国7月工厂活动扩张速度为近10年最快。但就业与出口订单依然疲弱，其中出口订单因为海外需求尚未回暖而连续第七个月下降。7月PMI从51.2的前值攀升至52.8，远高于51.3的预期值，而50为荣枯分水岭。该乐观数据增添了中国经济复苏正以快于预期的速度回归正轨的大量证据。现在焦点将转向英国与欧洲的制造业PMI，预计确认初值，分别报在53.6和51.1。不止于Tik Tok美国总统暗示将加大对被视为对国家安全构成威胁的中国自主软件的打击力度，美中紧张局势不断加剧并正对人气构成另一个威胁。到目前为止，Tik Tok遭遇攻击，然而最近来自白宫的评论暗示，目标将不止于视频分享应用；这一举动将继续激化世界两大经济体之间的紧张关系。FTSE 图表