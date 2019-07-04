避险情绪在全球资产同步上涨的表象下涌动

在“令人讨厌的反弹”延续之际，投资者咬紧牙关买入股票。

即使美国主要股指在周三创下历史新高，市场仍透露出缺少信心的信号。

传统上与“避险”挂钩的资产与股市同步反弹。一般而言这是对冒险情绪的警示信号。

关于黄金的上涨，我们已经说了很多。从最新报价来看，现货黄金价格有望连续第7周收高，是8年左右持续时间最长的一次上涨。白银现在也呈现出加入贵金属反弹阵营的信号。

全球主权债券延续数月之久的上涨，令人侧目并碾压殖利率。周四，德国10年期公债殖利率首次击穿欧洲央行-0.4%的存款利率。3月以来，该殖利率基本交投于零以下。发达国家中最高、最不稳定的意大利2年期债券殖利率也跌破零。

货币方面，日元和瑞郎4月底以来在上涨，涨幅双双达到4%左右。

一个显而易见的问题是“这种同步上涨可以持续多久”？这个问题难以给出确切的答案，但股市对贸易局势冷却做出积极回应却透露出间接线索。如果受到美中贸易谈判再现波折的影响，股市可能随之崩溃。

市场或许正难以察觉地悄悄退出“风险资产”。股市与表面避险资产同步上涨，但细节透露出防御类股愈发受欢迎。不可否认，对这类股票的喜好一直难以捕捉但可以借助于更清晰的工具，比如相对板块轮动图表。这种图表围绕着两根轴绘制回报率并呈现四个象限，从左上角开始按顺时针分别为“改善”、“领先”、“滞后”和“走弱”。股票或板块指数表现相对基准股指绘制。下文我们参考欧洲的STOXX 600。

相对板块轮动图表 - STOXX Europe 600板块指数 – 截至2019年7月4日的12周

来源: Bloomberg/City Index

过去12周里，通常被认为类似于避险资产的医疗保健与公用事业板块挤掉了最近表现出众的科技板块，加入食品&饮料所在的“领先”象限。科技板块是一个各行业集合体，通常被视为更具周期性，并在投资者担心情绪升温时倾向于下跌。

我们所知道的常规投资者行为模式或许不再适用。投资者或许暗示，预测今年下半年重陷避险情绪。