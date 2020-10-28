全国性封锁或落地，欧洲股市走向低开

财报与即将到来的大选激发谨慎交易的基调，欧洲股市跟随涨跌互见的华尔街走向低开。而德国和法国等国为了阻止新冠病毒的重新蔓延正在仔细考虑推出全国性封锁措施，则给欧洲股市带来更多的下行压力。

如果像二季度那样实行全国封锁，可能破坏经济，大幅增加经济复苏的难度。德国与法国正在考虑实施相比3月宽松些的封锁措施，但封锁的收紧业已造成欧元区企业活动收缩。如果再度收紧，可能进一步打击企业活动，特别是服务业的活动。

那将增添欧洲央行的压力，迫使其推出更多刺激政策以支持欧元区脆弱的经济。焦点将转向明天的欧洲央行会议。现在很可能还看不到欧洲央行采取更多的举措，但央行很可能为12月扩大资产购买做好铺垫。

原油下滑3%

随着欧洲与美国新冠病例数增加，油价暴跌。在这样的环境中，原油巨头将备受关注。早盘油价已跌逾3%，回吐了前一时段的涨幅。美国原油库存高企加上美国和欧洲传染人数飚升，令需求前景黯淡，从而催生新的原油抛盘。原油空头已夺回控制权。在疫情恶化的环境中，欧洲和北美秋冬季的商业活动将明显减少，从而再度削弱原油需求。而美国迟迟未能推出财政刺激政策则加剧需求的黯淡前景。此时利比亚原油产出偏偏再度增加。

Next（再度）上调财年利润预测

三季度销售额增幅超过预期，英国网络服装零售商Next随后升级其年度利润指引。这点令市场惊艳。Next三季度全价销售额攀升2.8%，现在预测全年税前利润3.65亿英镑，高于9月指引金额6500万英镑。

Next高明复杂的网络产品助其度过零售业近年来最严峻的风暴之一。Next现在一半以上的销售在线实现，成为少数不多的、向电商转型并取得巨大成功的实体零售商之一。

Next未来的挑战依然不容小觑，特别是面对封锁措施收紧以及圣诞节可能取消的前景。经济如果持续不景气，消费者可能抛弃中端商品，转向更便宜的替代品。而且这样的风险可能同样升温。

FTSE 图表