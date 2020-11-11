欧洲股市走高，科技股承压

华尔街收盘时，随着投资者继续计入辉瑞疫苗好消息和重回“正常”生活的预期，旧世界股票和科技股的表现出现明显分歧

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/11/11 13:38:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
华尔街收盘时，随着投资者继续计入辉瑞疫苗好消息和重回“正常”生活的预期，旧世界股票和科技股的表现出现明显分歧。疫苗新闻引发科技股转向价值股的轮动并推动市场走势。道琼斯指数收盘上涨0.9%，而以科技股为主的纳斯达克指数收盘下跌1.3%。

全球经济加快复苏
欧洲股市开盘走强，本周早些时候扭转乾坤的疫苗消息提振了股市。鉴于辉瑞公司宣布其疫苗有效性达到90%，现在市场预期全球经济将以更快的速度复苏。高盛预测，到2021年第二季度，美国经济增长将恢复到大流行前水平。而对英国经济增长的预期某种程度上也同样乐观，英国可能最早2021年中期恢复到大流行前的增长水平。

英国NIESR GDP数据
英国国家经济社会研究院(NIESR)第三季度GDP数据预计显示经济势头在秋季继续增强，增长20.1%，高于第三季度的15.2%。然而，随着“封锁2.0”的全面实施，预计11月经济将大幅下降。但这并不是说10月数据毫无意义，一个优异的数据可以告诉我们，本月经济是自一个较为强劲位置下滑的。

疫苗交易
新冠病毒大流行期间受创最严重的股票，如旅游、航空和酒店类股，被视为本周疫苗引发反弹的最大受益者。随着投资者们寻找价值区域，其他受疫情打击的板块，比如能源和银行股同样获撑。周一的狂热情绪无疑已大幅平复，特别是考虑到还要熬过艰难的几个月才能等到新冠疫苗广泛可用，希望明年春天前可以看到疫苗正式面世。

欧洲市场走势不一
英国、法国和西班牙股市即将再次跑赢Dax指数。出现这种情况的原因可能是前者受大流行影响最为严重，死亡率更高，经济受到的打击也更大，因此自疫苗的获益也更为明显。另一点需要考虑的是，Dax指数已自3月中旬低点大幅上涨，表现强于欧盟其它股指，甚至在辉瑞疫苗新闻发布前，该指数就几乎交投于大流行前水平。

今天的经济数据日程清淡，投资者将关注欧央行行长拉加德讲话，寻找有关该地区经济前景线索，特别是在疫苗消息和刺激计划前景之后。

富时图表

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