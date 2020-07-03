嘉盛集团：随着全球经济复苏步伐加快，欧洲市场谨慎走高

美国新发就业报告表现靓丽，华尔街股市上涨，纳斯达克指数再创历史新高，标普指数收于6月初以来最高点位。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/7/3 12:25:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
美国新发就业报告表现靓丽，华尔街股市上涨，纳斯达克指数再创历史新高，标普指数收于6月初以来最高点位。这种积极情绪蔓延至亚洲股市，随着中国6月服务业PMI创下10多年来最快增幅，亚洲股市目前交投于4个月高点一线。
6月财新/Markit服务业PMI 飙升至58.4，报于2010年4月以来最高值，优于5月的55。在今年早些时候因封锁导致经济瘫痪后，该全球第二大经济体正在继续推进复苏。
数据表明，随着生活慢慢回到正轨，中国经济复苏的基础越来越广泛。服务业约占中国经济总量的60%，提供了一半城镇就业岗位。
6月美国新增480万个就业岗位，加之中国经济数据乐观，欧洲股市周五开盘小幅走高，不过考虑到美国独立日三天周末假期，今天的流动性或比较清淡。
美国新冠病例激增，乐观情绪受抑
尽管越来越多的迹象指向经济强劲反弹，但由于美国新冠肺炎病例不断攀升，人们仍持谨慎态度。每日新增病例数首次超过5万例，在过去24小时内达到51200例，表明危机正在失控。随着经济重启计划暂时搁置，甚至取消，曾于前一交易日鼓舞人心的经济复苏可能很快就会转向。
英国酒店业将于本周末重新开业
英国方面，酒店和餐馆在三个月的封锁期后，正准备重新开业。空中桥梁计划预计也将于今天公布，并于下周生效。虽然这些措施将促进英国经济活动，但也有人担心政府的行动是否过快了。
在进一步放松封锁措施的同时，许多商业街零售商宣布裁员和关店。GFK消费者信心指数显示，英国士气正处于4月以来最高水平，但要恢复到新冠疫情前水平，还有很长的路要走。
今天公布的英国服务业PMI数据预计将确认47.3的初值，显示该行业收缩速度正在放缓。
英国脱欧谈判提前结束，英镑下跌
英国脱欧谈判提前一天结束，英镑/美元走跌。谈判的破裂表明，双方距达成共识依旧十分遥远。米歇尔•巴尼耶在一份声明中证实，双方仍存在严重分歧，但他仍然相信协议可以达成，其言论阻止了英镑的进一步跌势。会谈将按计划下周在伦敦继续。
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