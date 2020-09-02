欧洲市场准备走高，英国房价上行









意外强劲的美国制造业数据提振华尔街股市，标普指数和纳斯达克指数推至历史新高。随着阿斯利康公司(AstraZeneca)开始进入新冠病毒疫苗试验的最后阶段，加之英国房价上行，股市动能蔓延至欧洲。低迷的德国零售销售对Dax指数几无影响。不过欧元仍然承压。德国7月零售销售再次意外下行。7月零售销售下滑0.9%，上个月为-1.6%。此前揭晓的德国和欧元区8月通胀率也意外转为负值。近期数据让围绕欧元区最大经济体、乃至整个欧元区经济复苏稳定性的疑虑升温。Dax指数似乎未受影响，而欧元则面临压力，兑美元自1.20目标位滑落，正在尽力守在1.19上方。房价持续上涨随着房价传来进一步利好消息，房屋建筑商股价纷纷上扬。全国房价数据显示，8月房价大幅上涨2%，7月涨幅为1.8%。此前预期为0.5%的温和增长。房价因印花税减免期、抵押贷款利率降低、被抑制的需求释放以及人们在封锁后重新评估住房需求受益。但人们也越来越担心，房价上涨可能只是一道虚假的曙光。随着政府收回强制休假计划支持，预计未来几个月失业率将升至7.5%。就业人口减少无疑会对房地产市场产生影响。与此同时，英国（迄今）未达成贸易协议的脱欧以及带动住房建筑商强劲上涨的购房援助计划即将于3月到期也会波及房市。重点关注贝利评论接下来，英央行行长贝利在财政部特别委员会听证会上的发言备受关注。听证会将就新冠疫情对经济的影响展开讨论。贝利评论将是关键。聚焦ADP就业数据美国ADP就业数据将受到关注，并可能拖累英镑，英镑汇率已自8个月高点回落。预计私营部门将招聘95万名新员工，而前一个月只有16.7万名。在乐观的美国制造业数据公布后，若ADP就业强劲，人们对经济复苏的乐观情绪将随之升温。但若数据失利，可能不仅拖累市场人气，还将令美元探至多年低点。富时图表