欧元/挪威克朗上破失败，后市可能扩大下行

欧元/挪威克朗的短线技术面前景
关键价位（1-3周）
中级阻力位: 10.1455
枢轴点 (关键阻力位): 10.1940
支撑位: 10.0950, 10.0510 & 10.0030/9.0000
下个阻力位: 10.2800
后市（1-3周）趋势
受制于关键的短线水平阻力位看跌，如果下破10.0950，可能巩固更多跌势，后市回踩10.0510后剑指近期支撑位10.0030/9.0000。
但若小时图收上10.1940，逆转上述看跌情境，后市可能延续上修，目标10.2800。
要素
- 欧元/挪威克朗早些时候在10月中旬站上2008年12月前主波段高点10.1775，但没有后续买盘；欧元/挪威克朗随后回到10.1775下方并且周图收出看跌“射日之星”K线形态。这些暗示4月以来的上涨趋势势竭并支持潜在看跌反转（请看周图）。
- 从小时图来看，欧元/挪威克朗已经开始在10月29日高点以来的小级别下降通道内交投，该通道的上轨阻力在10.1455，下轨支撑在9.0000。
- 自从11月11日在10.0450构筑小波段低点以来，欧元/挪威克朗展开了看跌“旗形”上升区间形态，通常代表潜在死猫弹后新一轮跌势开启。
图表来自 eSignal
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