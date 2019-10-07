欧元/日元似将重拾潜在下跌推动浪

欧元/日元短线技术面前景









关键价位（1-3天）

中级阻力位: 117.40

枢轴点 (关键阻力位): 117.70

支撑位: 116.40/20 & 115.80/65

下个阻力位: 118.50

后市（1-3天）趋势

10月3日开始的过去2天，欧元/日元在43点子的区间内交投，现在可能重拾2018年2月1日高点136.96以来主下跌趋势内的下跌推动浪，只要受制于关键的短线水平阻力位117.70，后市第一步可能下看短线支撑位116.40/20和115.80/65。

但若小时图收上117.70，上述看跌情境落空之下转而展开新一轮上修，后市回踩9月24/27日波段高点118.50。

要素

自9月3日创下高点119.82后，欧元/日元一直在一个小级别上升通道内交投，该通道的上轨阻力在117.40。

日图RSI现正测试处于40的重要上升支撑位，如果下破该位，重启中线下跌动能。

关键的短线阻力位在117.70，是9月23日/10月1日以来前小区间支撑位，也是9月3日高点到10月3日低点的23.6%回档位。

重要的短线支撑位在115.80/65，那是9月3日波段低点，也是小级别下降通道的下轨和9月3日高点到9月23日低点的1.236扩展位，自9月23日高点投射出去。

图表来自eSignal



