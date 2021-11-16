欧元/英镑或扩大下行- 嘉盛集团官网

英国将要揭晓的数据和欧洲央行无意很快加息这两个因素结合，可能导致欧元/英镑本周走势极其剧烈。

2021/11/16 13:50:00

美元受近期通胀数据变化的左右，所以本周应重点关注英镑/美元的走势，但也不应忽视欧元/英镑。英国本周将要发布930日休假计划结束以来的首份就业数据，即失业金申请人数，周三将揭晓通胀数据，而周五将披露零售销售报告。所以，英镑本周有剧烈波动的潜力。欧盟本周也将公布CPI数据，那是终值读数。不要忘了，预览值在上月最后一天出炉。所以，除非终值严重偏离预览值，否则应当不会给欧元带来很大的冲击。表面CPI预览值报在4.1%，前值为3.4%；核心CPI年率为2.1%，前值1.9%

欧洲央行在CPI预览值发布的前一天召开了货币政策会议，当时央行行长拉加德在会后召开的新闻发布会上告知市场，预计PEPP按计划在20223月结束。但她也表示，通胀上升的势头持续的时间将长于预期并且加息的条件不大可能在市场预期的时间范围内，也不大可能在预期的时间范围后不久即实现。因此，欧洲央行委员会将在12月会议讨论债券购买计划的新选项，也将公布最新的成长与通胀预测报告。

一周后英国央行召开会议并维持其债券购买计划不变，虽然早前央行行长曾表示，可能必须加息以控制通胀。英镑交易者对英国央行的决策感到不安并马上沽售英镑。

欧元/英镑自202012月以来一直处于下跌趋势中，先是从0.9200强力下跌，45日前跌至0.8472，后自416日从0.8719开始下跌，1027日触及0.8403低点，期间形成了更加有序的下跌通道。该货币对在英国央行会后反弹至前述通道的上轨趋势线阻力与200天均线相汇的0.8574附近，但因担心本周发布的英国通胀数据高企而回落。

来源: Tradingview, Stone X

 

欧元/英镑4小时图守住1026日低点到115日高点行情的61.8%回档位，即0.8476附近，也守住水平支撑位0.8469。该位之下的支撑位在上述通道的下轨，即0.8416附近，接着是1026日以来低点0.8403。第一个阻力位落在由50天均线与前盘中低点构成的阻力带0.8515-0.8520区间，第二阻力在通道上轨下降趋势线所在的0.8571附近，然后是115日以来高点0.8595

来源: Tradingview, Stone X

 

过去两天里欧元/英镑自0.8567高点下跌近100点子，至0.8471附近低点。英国将要揭晓的数据和欧洲央行无意很快加息这两个因素结合，可能导致欧元/英镑本周走势极其剧烈。

 

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