欧元/瑞郎看跌旗形展开

欧元/瑞郎中期技术面展望
关键价位（一到三周）
中级阻力：1.0980
中枢（关键阻力）： 1.1060
支撑：1.0900, 1.0810 & 1.0650
下个阻力： 1.1195
走向看法（一到三周）
对关键中期阻力1.1060下方任何反弹看跌，若失守1.0900，巩固下破“看跌旗形”上升区间情境，目标首先看向2019年9月4日波段低点区域1.0810。若失守1.0810，或进一步探向1.0650（2016年6月24日/2017年2月20日重要区间支撑，自2019年4月23日高点投射出，2018年4月20日高点至9月7日低点下行之1倍斐波拉契投射位）。
反之，若日图收于1.1060之上，看跌情境落空，后市或逼空上扬，再度考验重要阻力1.1195（2018年9月7日/2019年4月1日前重要区间支撑）。
关键要素
- 自2018年4月20日高点1.2005以来，欧元/瑞郎交叉盘一直在一条重要下降通道内部推进，上轨现充当阻力，落在1.1060位置，这里还交汇了斐波拉契回档/扩展群。
- 货币对最近两个月自2019年9月4日低点区域1.0810以来250点的反弹在2018年4月20日高点以来重要下降趋势内部构筑一条中期“看跌旗形”上升区间形态。
- 看跌旗形通常指向汇价在重拾跌势前的死猫反弹，该形态支撑现位于1.0900。
- 较短线4小时图随机震荡指标已到达极端超卖水平，表明欧元/瑞郎或反弹，在展开新一轮推低前或再度考验小型区间阻力1.0980。
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