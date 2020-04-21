



我们在昨天的标普500指数研究报告中指出，继该股指反弹30%并到达4月初设置的目标后，我们借机转变立场，从看涨转向更为中性。这种转变看来恰逢其时，因为隔夜市场呈现出更多的混乱。当时到期西得州原油期货暴跌至-40.32附近，后收在-37.60。这样的走势在以前不可想象，也再次证明了新冠病毒对金融市场造成的损害，是原油供应过度以及存储能力达到或接近上限的结果 – 各地的储油设备再也装不下更多的原油了。这种情况可能在未来几周加快市场恢复平衡的进程。今天有传言称，油价隔夜的这种走势将对持有5月原油期货合约的对冲基金造成可怕的结果，而这应该也是各地股市今天震荡下挫的原因之一。我们认为这种传言不大可信，因为大多数可交割市场的投机者为避免遭遇这种情况通常选择在到期前一周左右对头寸进行展期。在原油市场恢复常态与风险市场趋于谨慎的环境中，可以利用欧元/加元交易这种主题。从下图可以看出，3月高点1.5991到上周低点1.5121的这波回档似乎属于下修（浪iv）,跟在3月上涨推动浪（浪iii）之后。如果突破并收上近期高点兼短线阻力位1.5420/35，可能是欧元/加元重拾上涨趋势的第一个信号，并可望吸引多头入场。在多头头寸入场后，止损可放置于1.5200的支撑位下方一点的地方，并且追踪上调（假设该货币对走出预期中的反弹行情）。目标是回踩3月高点1.5990区域。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2020年4月21日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。