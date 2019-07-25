欧央行会议将至，欧元/加元面临重大下破风险

欧元/加元短线技术面展望（周四，7月25日）

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2019/7/25 10:28:00
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欧元/加元短线技术面展望（周四，725日）



关键要素

  • 欧元/加元交叉盘已自主区间阻力1.6105下跌9.58%。目前，汇价正在考验2012年8月低点以来主要上升趋势线，即现充当支撑的1.4600。
  • 2019年6月1日高点1.5161以来小型下跌浪依旧完好，关键短线阻力1.4730（也是2019年6月1日高点至7月16日低点整体跌幅之23.6%回档）。（参见四小时图）
  • 短线动量依旧消极，4小时图RSI指标已下破相应支撑水平44。
  • 下个重要短线支撑落在1.4500，定义此处的是2019年6月1日高点以来小型下降通道以及斐波拉契投射群。

关键价位（一至三天）

中级阻力：1.4675

支点（关键阻力）：1.4730

支撑：1.4600 & 1.4500

下个阻力：1.4875

结论

若关键短线支点阻力1.4730守住，汇价下破1.4600，则支持继续推低情境，目标首先看向下个支撑1.4500

但若小时图收于1.4730之上，看跌基调落空，或打开后市修正反弹空间，攻向1.4875阻力（也是2019年6月1日高点至7月16日低点整体跌幅之50%回档）。

图表来自： eSignal




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