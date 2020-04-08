评级下调后，关注欧元/澳元





在昨天的文章中，我们概述了ASX200指数自3月低点开始的持续反弹路径，虽然由于新冠疫情危机一系列余震，指数有时会出现剧烈波动。今天上午，我们就感觉到了这种余震效应。首先，全球信用评级机构惠誉基于坏账上升和利润下降风险，将澳大利亚四大银行的信用评级下调至A+，展望为“负面”。澳大利亚银行业监管机构审慎监管局（APRA）昨天警告称，在经济前景更加明朗之前，银行应削减派息。不想让竞争对手专美于前的标普今早下调澳大利亚3A信用评级，展望自“稳定”下调至“负面”。导致此次下调的原因是澳大利亚国内经济停滞和联邦政府开支大幅增加。联邦政府增加开支意在帮助经济复苏，并于经济放缓期间为工人提供支持。虽然上述动态并非完全出乎意料，但正如我们从西太银行股价下跌3.6%中感受到的，这已导致澳大利亚银行板块今早遭遇抛售。负面情绪同样渗入澳元，澳元兑美元和欧元双双走低。就此而言，欧元/澳元值得我们进一步研究。在货币对自1.6100推高至1.9799（第三浪）后，自3月1.9799高点至隔夜低点1.7550低点的2000点回调被视为一波调整（第四浪）。在1.7550隔夜低点形成的势能丧失K线形态发出修正回调即将结束的信号。如欧元/澳元守住1.7550上方，推至/收于短线阻力1.7760/90上方，将初步证实货币对已重拾上行趋势，上行目标位在1.8030/50，然后是1.8550。从风险回报的角度来看，欧元/澳元是一个具有吸引力的交投选择，不过我们想提醒大家，在当前波动环境下相应缩减仓位规模。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年4月8日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。